Nieuw vaardigheidscentrum voor tandheelkunde en dat is nodig. “Opvallend meer inschrijvingen aan KU Leuven”, klinkt het Bart Mertens

13 september 2019

12u00 0

De studenten tandheelkunde van de KU Leuven kunnen vanaf dit academiejaar terecht in een nieuw vaardigheidscentrum. Het trainingscentrum op de onderwijscampus van Gasthuisberg telt 120 opleidingsplaatsen. Professor Katleen Vandamme: “Dankzij deze onderwijsfaciliteiten kunnen we de kwaliteit van de opleiding verder verhogen en de nood aan goed opgeleide jonge tandartsen beter beantwoorden.”

Naast een theoretische opleiding moeten tandartsen in spe ook een brede waaier aan praktische vaardigheden onder de knie krijgen. Het vorige vaardigheidscentrum op Campus Sint Rafaël werd een aantal jaren geleden nog uitgebreid maar moet nu verhuizen wegens de geplande ontwikkeling van de Hertogensite in Leuven. Daarom heeft de KU Leuven werk gemaakt van een volledig nieuw opleidingscentrum op de campus van Gasthuisberg. In het zogenaamde fantoomlabo leren bachelor- en masterstudenten alle nodige manuele vaardigheden om later in de praktijk als tandarts aan de slag te kunnen gaan. Het nieuwe vaardigheidscentrum telt 120 opleidingsplaatsen. Die uitbreiding is nodig om een antwoord te bieden op het stijgende aantal tandheelkundestudenten. Met het nieuwe academiejaar in het vooruitzicht hebben overigens al opvallend meer nieuwe bachelorstudenten zich ingeschreven.

Radiografische opnames

“In het trainingscentrum kunnen bachelor- en masterstudenten alle mogelijke tandheelkundige handelingen inoefenen, eerst op plastic en nadien op humane tanden”, zegt professor Els Wierinck, coördinator van het vaardigheidscentrum. “Studenten leren vullingen plaatsen, tandvleesproblemen behandelen en radiografische opnames maken. Ook andere complexe ingrepen zoals de ontzenuwing en vervanging van tanden worden ingeoefend. Deze voorbereiding is cruciaal voor de klinische stages in de latere fases van de opleiding.”

Individuele begeleiding is cruciaal maar niet vanzelfsprekend door het toenemende aantal studenten professor Katleen Vandamme

Het centrum is ook uitgerust met de nodige digitale hulpmiddelen. Op grote schermen kunnen de studenten de handelingen die de docent uitvoert volgen en vervolgens zelf nabootsen en inoefenen. Daarnaast wordt ook ander studiemateriaal – radiologische beelden, video’s of presentaties – op deze schermen getoond. Elke unit is bovendien voorzien van een computer zodat de studenten naar eigen behoefte beeld- en studiemateriaal kunnen raadplegen. “Via educatieve technologie moet het op termijn ook mogelijk zijn om de studenten meteen gepersonaliseerde feedback te bezorgen”, vertelt professor Katleen Vandamme, programmadirecteur van de opleiding tandheelkunde. “Individuele begeleiding is cruciaal in het leerproces maar niet vanzelfsprekend gezien het toenemende aantal studenten. Digitale leerplatformen kunnen hier een oplossing voor bieden. Zo kunnen we bijvoorbeeld beter analyseren hoeveel oefening het vraagt om een bepaalde vaardigheid te beheersen. Dankzij deze nieuwe onderwijsfaciliteiten kunnen we de kwaliteit van de opleiding verder verhogen en de maatschappelijke nood aan goed opgeleide jonge tandartsen beter beantwoorden.”