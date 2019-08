Nieuw restaurant ‘Stelplat’ zoekt jonge (amateur)koks EDLL

08 augustus 2019

16u21 1 Leuven Stelplaats in Leuven opent het nieuwe restaurantconcept ‘Steplat’. Vanaf september zoekt Stelplaats hiervoor jonge (amateur)koks die twee keer per maand hun eigen restaurant willen uitbaten.

Jonge doeners krijgen de kans om hun passie voor koken uit te voeren en twee keer per maand hun eigen restaurant uit te baten door ‘Stelplat’. Dat is het nieuwe restaurantconcept van de Stelplaats. Eetliefhebbers kunnen dan elke maand iets nieuw proeven op een unieke setting. Stelplaats benadrukt dat niet alleen starters in het vak, maar ook gewoon jongeren met een passie voor koken mogen deelnemen. Of het nu vegan, halal, Indisch of Vlaams is, de jonge chef beslist wat de pot schaft. “Laagdrempelige maar toch kwalitatieve diners, daar gaan we voor”, klinkt het bij Stelplaats.

Geen huur betalen

Naast een professionele keuken voorziet Stelplaats ook een idyllische ruimte die ingericht wordt als restaurant. De jonge koks moeten geen huur betalen en krijgen van Stelplaats een startbudget voor de inkopen. De winst mag de starter wel houden. Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden gekoppeld aan chef worden bij het nieuwe ‘Stelplat’. Zo moet het menu telkens uit drie gangen bestaan en wordt het verkocht aan een voorafbetaalde prijs tussen 15 en 20 euro. De jonge (amateur)chefs en hun teamleden mogen bovendien ook niet ouder zijn dan 30 jaar. Inschrijven kan via www.stelplaats.be/stelplat