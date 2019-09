Nieuw Parkourpark in Hal 5: de internationale top is al onderweg Bart Mertens

06 september 2019

16u00 0 Leuven In Hal 5 in Kessel-Lo werd zopas het vernieuwde Parkourpark voorgesteld. “We hebben in Leuven één van de grootste clubs in Europa voor deze populaire sport”, zegt Geert Meeusen. Dat Leuven zich met deze vernieuwing op de kaart zet, blijkt eens te meer uit het feit dat de internationale top al onderweg is naar Hal 5 voor de internationale wedstrijd ‘Swings ’N Other Things’.

Al twee jaar organiseert Cirkus in Beweging wekelijks parkourlessen voor bijna 600 deelnemers uit Leuven en omstreken in de Bewegingshal van Hal 5. Het is daarmee één van de grootste parkourclubs in Europa. Tot voor kort deelden de beoefenaars van de populaire discipline een ruimte met de Primer Academy, een alternatieve gym in Leuven. Die organisatie vertrok afgelopen zomer naar een nieuwe locatie aan de Vaart in Leuven en dat bracht mogelijkheden mee voor de parkourclub. Nicolas Vanhole en Geert Meeusen, hoofdlesgevers en bezielers van de Leuvense parkourbeweging, verbouwden met ondersteuning van de Leuvense Jeugddienst het parkourpark helemaal naar hun smaak.

Wij zijn heel blij dat de Jeugddienst van de stad Leuven de middelen vrij maakte om deze ruimte helemaal naar onze dromen in te richten Geert Meeusen van de Leuvense parkourclub

Geert Meeusen: “Wij zijn heel blij dat de Jeugddienst van de stad Leuven de middelen vrij maakte om deze ruimte helemaal naar onze dromen in te richten.” Ook Nicolas Vanhole is tevreden. “Om de opening van het vernieuwde Parkourpark extra in de kijker te zetten, organiseert Cirkus in Beweging op 7 en 8 september de eerste editie van ‘Swings ’N Other Things’. Dat is een internationale ‘parkour jam’ waarvoor de internationale top naar Hal 5 in Leuven komt, samen met meer dan 100 deelnemers. Het parkourpark in Hal 5 is ondertussen internationaal bekend binnen de parkourscene. We zijn dan ook heel blij dat we voor dit event vijftien toppers mogen verwelkomen uit UK, Frankrijk en Duitsland.” Nog dit: op 16 september beginnen de parkourlessen van Cirkus in Beweging voor lesjaar 2019-2020 en op 22 september is het feest voor de tweede verjaardag van Hal 5 met verschillende activiteiten tussen 10 en 22 uur. Meer info: www.hal5.be en www.cirkusinbeweging.be