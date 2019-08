Nieuw op Half Oogst: grote videoscreens op Oude Markt. Bart Mertens

Leuven Festival Half Oogst experimenteert vanavond en de komende dagen met 'videoscreens' op de Oude Markt. Die grote schermen moeten het kijkcomfort van de bezoekers verhogen. "Indien de schermen een succes zijn dan komen ze volgende zomer terug op alle evenementen", zegt schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a).

De Leuvense zomer is dit weekend toe aan het laatste feestje onder de vlag van Het Groot Verlof. De eerste dag van Half Oogst heeft onder meer Michael Franti & Spearhead, Delv!s, Baloji en Moody Mae in de aanbieding op de Oude Markt. Bijzonder is dat de zichtbaarheid van de artiesten gevoelig wordt verhoogd met ‘videoscreens’ en dat is een primeur voor Leuven. “We experimenteren vanavond inderdaad voor het eerst met grote videoschermen die de optredens op de Oude Markt mooi in beeld brengen”, vertelt schepen van Feestelijkheden Denise Vandevoort (sp.a). “Ook de komende dagen gaat het experiment verder tijdens Half Oogst. Dankzij die schermen zal je de optredens veel beter kunnen volgen en dat draagt bij tot de totaalbeleving. We blijven vernieuwen en als het experiment een succes blijkt te zijn dan komen de ‘videocreens’ volgende zomer terug op alle events van Het Groot Verlof.”