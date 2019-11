Nieuw lichtkunstparcours en foodtruckfestival tijdens Wintertijd in Leuven EDLL

08 november 2019

12u46 0 Leuven Op donderdag 5 december start in Leuven de gezelligste tijd van het jaar: Wintertijd. Tot en met 5 januari is het aangenaam keuvelen in hartje Leuven bij tal van kraampjes, concerten en winteractiviteiten. Om het dwalen door de wintertuin niet te vergeten. Wintertijd in Leuven kondigt dit jaar een nieuw lichtkunstparcours aan en ook het foodtruckfestival krijgt een nieuw jasje.

Op donderdag 5 december opent Wintertijd met een feestelijke toets. De kerstverlichting aan het stadhuis springt dan aan en dat betekent officieel de start van de eindejaarsfeesten.

Spiksplinternieuw lichtkunstparcours

Helemaal nieuw dit jaar is het lichtkunstparcours ‘(un)Holy Light’. “In drie Leuvense kerken is er tussen 14 en 21 december een intrigerend lichtkunstwerk te zien”, vertelt schepen Denise Vandevoort. “Tussen 18 en 22 uur kan je die week je ogen uitkijken in de Sint-Michielskerk, de Sint-Antoniuskapel (Damiaankerk) en de kapel van het Zwartzustersklooster”, aldus Vandevoort. De stad koos ervoor om de kunstwerken bewust te groeperen op erfgoedlocaties. De werken zijn van een internationaal gerenommeerd duo uit Amsterdam, Children of the Light, en Leuvens jong talent Club Efemeer. Kunst-Licht en Sacred Places nemen de laatste locatie voor hun rekening.

Nieuwe locatie voor foodtruckfestival

Ook het foodtruckfestival wordt dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Het eetfestijn krijgt een nieuwe look én nieuwe locatie. Foodtruckfestival Sma(a)k strijkt deze editie drie dagen neer op het Herbert Hooverplein.

Uiteraard kunnen ook shopliefhebbers hun hartje ophalen tijdens de koopzondagen van Wintertijd. Stille genieters kunnen dan weer naar het Begijnhof bij kaarslicht. Ook de klassieke concerten van het ensemble Currende, o.l.v. Erik Van Nevel, staan opnieuw op het menu. Dit jaar ligt de focus op Spaanse en Portugese kerstmuziek van renaissance- en barokcomponisten. En ook de Wintertuin is terug van de partij, met in de herberg een nieuw filmpje van ‘Le Petit Chef’.