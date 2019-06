Nieuw Leuvens kantoor voor Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen Bart Mertens

12 juni 2019

14u30 0 Leuven Het ‘Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen’ verhuist naar een nieuw kantoor in Leuven.

Het NZVL verlaat het kantoor langs de Vaartstraat in Leuven. Vanaf 18 juni neemt het ziekenfonds haar intrek in een nieuw kantoor op de Naamsesteenweg 102. “Er werken momenteel twee klantenadviseurs in het kantoor te Leuven en twee collega’s om de administratieve taken te vervullen. De permanentie op maandag voormiddag van de dienst maatschappelijk werk blijft ongewijzigd. Het NZVL is het sterkst groeiende ziekenfonds op mensenmaat en je kan er ook terecht voorhuwelijkssparen vanaf 14 jaar. Verder kan je er ook terecht voor medisch materiaal via de uitleendienst ComfoPlus. Het NZVL werd in Leuven opgestart in 1925”, zegt Elke Haak van de dienst marketing. Meer informatie: www.nzvl.be