Nieuw kunstgrasterrein voor Rugbyclub Leuven Bart Mertens

17 februari 2020

17u16 1 Leuven Vandaag ging de aanleg van een nieuw oefenterrein voor Rugbyclub Leuven van start. “Het oude veld aan de Koetsweg in Kessel-Lo was dringend aan vernieuwing toe en wordt nu vervangen door een splinternieuw synthetisch veld. De stad subsidieert het project met 800.000 euro”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V).

“Het oefenveld lag er de laatste jaren bijzonder slecht bij”, aldus schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “Daarnaast steeg het ledenaantal de voorbije jaren van 250 naar 350 bij de club. Het was dus hoog tijd om deze situatie grondig aan te pakken zodat de clubleden opnieuw in goede omstandigheden hun geliefkoosde hobby kunnen uitoefenen.” Rugbyclub Leuven en stad Leuven ondertekenden daarom een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een kunstgrasveld met verlichting. De stad stelt 800.000 euro ter beschikking om het nieuwe veld aan te leggen. “Ook de aangrenzende weide werd aangekocht door de stad waardoor het nieuwe oefenveld een stuk breder en groter zal worden in vergelijking met het oude”, vult schepen Geleyns nog aan.

Nieuwe kleedkamers

Nog dit: een kunstgrasveld kan het hele jaar door gebruikt worden en heeft geen bemesting of intensief groenonderhoud nodig. “Het gebruikte rubbergranulaat is bovendien veilig als instrooimateriaal op kunstgrasvelden. Dat betekent dat de spelers zonder zorgen op deze velden kunnen sporten”, klinkt het nog. Ook Sport Vlaanderen subsidieert de aanleg van het kunstgrasveld met 310.591 euro, al gaat een deel van dat bedrag ook naar de bouw van nieuwe kleedkamers en een krachthonk in een volgende fase.