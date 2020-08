Nieuw klimaatplan voor Leuven: “De vergroening van het wagenpark staat op de agenda” Bart Mertens

30 augustus 2020

11u00 0 Leuven De stad Leuven verhoogt de klimaatambities met een nieuw klimaatactieplan. Het plan focust op de oorzaken van klimaatverandering maar ook op het aanpassen van de stad aan de gevolgen ervan zoals langdurige droogte, hitte en zware regenval. “De projecten van het mobiliteitsbeleid zullen verregaander en ambitieuzer worden de komende jaren”, zegt schepen David Dessers (Groen).

Klimaat staat centraal in het Leuvense beleid. Dat lees je in de bestuursnota ‘Baanbrekend Leuven’ en in de Roadmap 2025∙2035∙2050 van vzw Leuven 2030. Bovendien engageerde het Leuvense stadsbestuur zich in de nieuwe Burgemeestersconvenant 2030 om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de nulmeting in 2010. Die ambitie wordt nu concreet vertaald in een nieuw klimaatactieplan.

In de eerste plaats streeft Leuven ernaar om de CO₂-uitstoot van de eigen organisatie drastisch te verminderen door sterk in te grijpen op het energieverbruik maar ook in mobiliteit Schepen David Dessers (Groen)

“Er zijn de voorbije jaren al heel wat resultaten voorgelegd maar de komende vijf jaar gaan we nog een versnelling hoger schakelen”, aldus schepen David Dessers (Groen). “In de eerste plaats streeft Leuven ernaar om de CO₂-uitstoot van de eigen organisatie drastisch te verminderen door sterk in te grijpen op het energieverbruik maar ook in mobiliteit. De vergroening van het wagenpark staat op de agenda. Duidelijke richtlijnen voor binnen- en buitenlandse verplaatsingen van het eigen personeel werden al opgesteld. De projecten van het mobiliteitsbeleid zullen verregaander en ambitieuzer worden de komende jaren. We willen ook het aandeel hernieuwbare energie verhogen. Onder meer de Abdij van Park en het Gemeenschapscentrum Bosstraat blinken uit door hun energieprestaties en innovatieve toepassingen van hernieuwbare energie. Momenteel legt de stad zonnepanelen op de daken van tien publieke gebouwen waaronder Museum M, Bib Leuven en het Politiehuis op de Philipssite. Met vernieuwende projecten zoals het winnen van warmte uit oppervlaktewater, bijvoorbeeld aan de Dijlemolens, wil de stad Leuven verder een pilootrol opnemen.”

Energiepremies

Het Leuvense stadsbestuur rekent ook op de burger. “We gaan inwoners die energiebesparende maatregelen uitvoeren aan hun woning maximaal ontzorgen. Zo breiden we het energieloket en de begeleiding van inwoners fors uit en voorzien we de komende vijf jaar 2,7 miljoen euro voor energiepremies”, vertelt schepen Dessers. “Het nieuwe plan schenkt overigens ook expliciet aandacht aan klimaatadaptatie. Deze zomer is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk het is om te investeren in een groene en klimaatrobuuste stad. De aanbevelingen uit het hemelwaterplan, het groenplan en het droogteplan zullen de basis vormen van een nieuwe visie op het openbaar domein.”

We hebben een aantal locaties geselecteerd waar we snel willen ontharden zoals bijvoorbeeld de Leopold I-straat, de Casinolaan en de Partizanenstraat. Schepen Dirk Vansina (CD&V)

Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) vult dat laatste gegeven concreet in bij de aanleg van straten, pleinen en parken. “We hebben bijzondere aandacht voor vergroening en infiltratie. De stad investeert de komende vijf jaar vier miljoen euro in groen- en onthardingsprojecten bovenop de reguliere investeringen in parken, straten en pleinen. We hebben een aantal locaties geselecteerd waar we snel willen ontharden zoals bijvoorbeeld de Leopold I-straat, de Casinolaan en de Partizanenstraat.” Meer informatie over het nieuwe plan kan je vanaf dinsdag 1 september vinden op www.leuven.be/klimaatactieplan.