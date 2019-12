Nieuw kinderdagverblijf ‘Baby Villa’ opent volgend jaar de deuren EDLL

10 december 2019

18u23 2 Leuven Goed nieuws voor wie nog op zoek is naar een kinderopvang voor zijn of haar kleine spruit. In mei volgend jaar opent er op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo een nieuwe vestiging van het kinderdagverblijf Baby Villa.

In mei volgend jaar opent er op de Tiensesteenweg in Kessel-Lo het nieuwe kinderdagverblijf Baby Villa. Meer bepaald in het pand waar voordien Kindervilla De Kikker gevestigd was. “We merken dat er veel vraag is naar kinderopvang in Leuven, maar dat de plaatsen beperkt blijven. Veel mensen zijn dus nog steeds op zoek naar een plekje voor hun kind”, zegt een van de oprichtsters Karen De Greef. “Het pand heeft een grote tuin en is ideaal omdat het effectief als kinderdagverblijf werd gebouwd”, aldus Karen.

Reggio Emilia-pedagogie

In het nieuwe kinderdagverblijf zal er gewerkt worden volgens de Reggio Emilia-pedagogie. “In deze filosofie wordt er vanuit het standpunt van het kind gewerkt. We gaan het kind zelf laten ontdekken. Zo gaan we bijvoorbeeld heel veel buiten spelen en zo weinig mogelijk werken met plastic speelgoed, maar eerder met houten en ecologische voorwerpen. Reggio Emilia is heel milieubewust. Creativiteit en natuurbeleving staan centraal”, zegt oprichtster Karen.

Het nieuwe kinderdagverblijf biedt plaats aan 75 kindjes, maar de oprichtsters willen niet naar die maximale capaciteit streven. “We willen liever een beperkter aantal kinderen, zodat wij meer kunnen aanbieden”, aldus Karen. Kindjes zijn welkom vanaf de leeftijd van drie maanden tot een jaar.

Het kinderdagverblijf zal vanaf 4 mei 2020 officieel de deuren openen. Kinderen zijn er elke werkdag welkom van 7u30 tot 18 uur. Ouders betalen een vaste maandprijs, maar kunnen een beroep doen op een tussenkomst via het systeem van de oudertoelage. Wie dus nog op zoek is naar opvang voor zijn of haar kind, kan vanaf nu al contact opnemen via Facebook.