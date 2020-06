Nieuw jaartal ‘Mannen van 1981’ wordt digitaal gesticht: “Traditie die twee wereldoorlogen overleefde, laat zich niet kisten door een virus” Bart Mertens

02 juni 2020

15u22 2 Leuven 13 maart moest een hoogdag worden voor de Mannen van het Jaar want die dag zou het nieuwe jaartal ‘Mannen van 1981’ worden gesticht. Door de uitbraak van het coronavirus konden de 39-jarige Leuvenaars zich niet verzamelen maar er komt een digitale herkansing op 12 juni.

De Leuvense Jaartallen –of de Mannen van het Jaar zoals de Leuvenaars zeggen- mogen dan wel op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan maar daar houdt het coronavirus uiteraard geen rekening mee. Bijgevolg kon de stichting van de ‘Mannen van 1981’ op 13 maart niet doorgaan. Ondertussen zijn we enkele maanden verder en wachten de 39-jarige Leuvenaars nog steeds om zich te verenigen in een vriendengroep die tussen hun 40ste en 50ste levensjaar tal van activiteiten organiseren in de stad. De Mannen van 1971 -de peters van de Mannen van 1981- beslisten dat het nu wel welletjes is geweest en gaan het nieuwe jaartal digitaal stichten.

Primeur

“De Mannen van 1971 hadden alles tot in de puntjes voorbereid om ons nieuwste jaartal boven de doopvont te houden maar het virus besliste er anders over”, zegt voorzitter François Michiels. “Maar een traditie die begon in de negentiende eeuw en al twee wereldoorlogen overleefde, laat zich niet kisten door een virus. De Leuvense Mannen van het Jaar zijn en blijven zoals onze stad eeuwenoud en springlevend. Daarom pakken de Mannen van 1971 op vrijdag 12 juni uit met een primeur. Voor de eerste keer in onze lange geschiedenis wordt een jaartal digitaal gesticht. Die avond kunnen mannen die in 1981 geboren zijn via een QR-code inschrijven voor deelname aan een ‘conference meeting’ waarin ze vragen stellen en zich bij de Mannen van 1981 kunnen voegen. Daarna gaan zij als 143ste jaartal de geschiedenis in.”