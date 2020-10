Nieuw in Leuven: twee regenboogzebrapaden in de Diestsestraat Bart Mertens

17u00 0 Leuven De stad Leuven draagt de LGBTQ+ gemeenschap in haar hart en maakt dat eens te meer duidelijk met de aanleg van twee regenboogzebrapaden. “Op deze manier zetten we de rechten van de LGBTQ+ gemeenschap in de verf”, zegt schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen).

Leuven is een tolerante stad waar niemand uit de boot mag vallen. Met die filosofie in het achterhoofd besloot het stadsbestuur om de LGBTQ+ gemeenschap meer zichtbaar te maken in het straatbeeld. Zopas werden er twee regenboogzebrapaden aangelegd in de Diestsestraat, onder meer aan het kruispunt met de Louis Melsensstraat. Ook op het kruispunt van de Diestsestraat met Vital De Costerstraat werd een regenboogzebrapad aangelegd. Schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie (Groen) gaf eigenhandig kleur aan de zebrapaden en benadrukte dat het Leuvense schepencollege zich zal blijven inzetten voor de LGBTQ+ gemeenschap. “De vraag voor een regenboogzebrapad leeft al lang”, aldus schepen Corneillie. “Het is een manier om heel duidelijk zichtbaarheid te geven aan de LGBTQ+ gemeenschap in Leuven. Met de twee regenboogzebrapaden willen we hun rechten letterlijk in de verf te zetten. De stad Leuven zal aandacht blijven schenken aan het regenboogbeleid want in Leuven willen we iedereen meenemen in het verbindende verhaal van gelijke kansen.”