Nieuw in Leuven: de milieuvriendelijke wijnfiets van Chateaubib Bart Mertens

19 juni 2019

17u30 1 Leuven Zin in een lekker glas wijn, maar geen zin om uit je luie zetel te komen? Geen enkel probleem want vanaf nu is er ‘de wijnfiets’ van Chateaubib. Initiatiefnemer Chris De Baets – al jaren gepassioneerd door wijn - levert met veel enthousiasme wijn aan huis en daar vaart ook zijn eigen conditie wel bij. “Ik speelde al langer met het idee om al sportend wijn aan huis te leveren bij de mensen in Leuven en omstreken”, vertelt Chris De Baets.

In een ver vervlogen tijd keken de mensen uit naar de komst van de melkboer die dorp per dorp en straat per straat melk kwam leveren aan huis. Tegenwoordig is het wel even anders, want er zijn kinderen die denken dat melk uit het warenhuis komt en dat er geen koe meer aan te pas komt. Gelukkig geven stadsbesturen steeds meer aandacht aan lokale landbouw wat de kennis van de toekomstige generaties over natuurlijke producten enkel ten goede kan komen. Een natuurlijk product van een heel andere orde is wijn. In de warenhuizen vind je hele rekken vol met wijnen uit alle windstreken, maar langzaam maar zeker beginnen de klanten het persoonlijke advies van kleinere wijnhandelaren opnieuw te waarderen.

De wijnfiets levert heerlijke wijn uit een doosje bij je thuis in Leuven Chris De Baets van Chateaubib

Chris De Baets van wijnwinkel Chateaubib uit Leuven is zo’n kleinere speler op de markt die al vele jaren gepassioneerd is door wijn. Zopas lanceerde hij een nieuw initiatief om de klanten een nog betere service te geven. Meer concreet: de wijnfiets. “De wijnfiets levert heerlijke wijn uit een doosje bij je thuis in Leuven”, legt Chris De Baets uit. “Slechts enkele keren klikken op de webshop van Chateaubib en je krijgt de bestelde wijn bij jou thuis afgeleverd met de gloednieuwe wijnfiets. Tenminste, als je in Leuven of omstreken woont want het moet uiteraard wel haalbaar blijven voor ons qua kilometers. Ik speelde al langer met het idee om al sportend wijn aan huis te leveren bij de mensen. Ik doe dan ook een praatje met de klanten en geef ze graag wat meer informatie mee over de voor(oor)delen van onze ‘Bag in box’-wijnen.”

Koop lokaal

De stad Leuven lanceerde laatst nog samen met Unizo een campagne om vaker lokaal aan te kopen. Ook Chris De Baets stelt vast dat klanten meer en meer gewonnen zijn om bij een handelaar uit de buurt aan te kopen. “De algemene trend lijkt zich effectief door te zetten. Mensen kopen terug meer en meer lokaal”, klinkt het.

Voor Chris De Baets is het aspect ‘milieu’ ook niet onbelangrijk. “Voor mijn persoonlijke conditie is de wijnfiets uiteraard een goede zaak, maar ik denk in één klap ook aan het milieu. De wijnfiets is op zich milieuvriendelijk maar ook de wijn in ‘bag in box’ draagt een steentje bij tot een beter milieu. Toegegeven, de plastic zak is aanwezig, maar volgens onderzoek van de Finse winkelketen Alko heeft een ‘Bag in Box’ een carbonafdruk van slechts 70 gram CO2 tegenover 675 gram CO2 voor de glazen fles. Dat is toch al een heel verschil”, besluit De Baets.

Nog dit: de wijn in een ‘bag in box’ blijft gemiddeld zes weken drinkbaar. Meer info: Chateaubib.be en info@chateaubib.com