Nieuw in Leuven: ‘Babybabbels’ voor kersverse ouders Bart Mertens

17 september 2020

12u00 0 Leuven In september nodigt Huis van het Kind Leuven samen met de stad Leuven alle kersverse Leuvense ouders en hun pasgeboren baby’s uit voor een eerste Babybabbel. “Dat is een gezellige gelegenheid om kennis te maken met elkaar en met wat Leuven te bieden heeft voor jonge gezinnen”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Vanaf dit najaar brengt het nieuwe initiatief ‘Babybabbels’ jonge Leuvense gezinnen samen. Prille ouders kunnen hun verhalen en ervaringen met elkaar delen in een informele sfeer. Tegelijk ontdekken ze het Leuvense aanbod voor jonge gezinnen en de diensten van Huis van het Kind. Samen met hun kindje van 0 tot 6 maanden oud genieten ze ook van een eerste culturele activiteit op babymaat. Daarvoor zorgt PIEP Cultuurprikkels voor de allerkleinsten. “Met PIEP prikkelen we kinderen al op heel jonge leeftijd met muziek, voorstellingen en kunst”, legt schepen Bieke Verlinden (sp.a) uit. “Het gaat dan bijvoorbeeld niet om hapklare toneeltjes maar wel om betoverende totaalervaringen op maat van het jonge kind.”

Elk seizoen krijgt een eigen Babybabbel. De eerste editie -die uiteraard volledig coronaproof is- vindt plaats op zaterdag 26 september tussen 14 uur en 17 uur in de tuin van M Leuven. Klankennest brengt die namiddag drie interactieve babyconcerten op maat van het jonge kind. “De muzikanten herhalen ritmische bewegingen en melodieën en gaan in dialoog met het piepjonge publiek dat als vanzelf gaat meedoen met lichaam en stem. Elk babyconcert duurt 20 minuten. Deelnemen is gratis maar vooraf inschrijven is verplicht. Ouders krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus”, laat schepen Verlinden nog weten.