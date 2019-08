Nieuw in de gemeenteraad: de spreekklok! Maar na test meteen uitgesteld naar zitting van september… Bart Mertens

26 augustus 2019

14u58 1 Leuven De gemeenteraad heeft een nieuw reglement en daar hoort ook een spreekklok bij. Of met andere woorden: om te vermijden dat politici door blijven gaan, wordt de spreektijd per onderwerp beperkt. De zogenaamde spreekklok zou vandaag voor het eerst haar opwachting maken in de gemeenteraad maar wordt al meteen uitgesteld. “Na een test bleek dat alles nog niet liep zoals verwacht”, zegt voorzitter Dorien Meulenijzer.

Toen Louis Tobback (sp.a) nog voorzitter was van de gemeenteraad in Leuven durfde een zitting wel eens uitlopen tot ver voorbij middernacht. Verre van ideaal maar het politieke debat heeft uiteraard haar rechten. De nieuwe coalitie besloot toch om actie te ondernemen en stelde een nieuw huishoudelijk reglement op waarin onder meer de spreektijd per onderwerp werd beperkt. Bedoeling was niet om het democratische debat te ondermijnen maar wel om de duur van de gemeenteraadszittingen binnen een aanvaardbare limiet te houden met respect voor het democratische proces.

Dorien Meulenijzer, de opvolgster van Louis Tobback als voorzitter van de gemeenteraad, maakte zich op om vandaag voor het eerst de zogenaamde spreekklok toe te passen maar dat heuglijke moment valt in het water. “We hebben daarnet een test gedaan maar alles verliep nog niet zoals gepland. Daarom hebben we besloten om te starten met de klok tijdens de zitting van 23 september”, aldus Dorien Meulenijzer.

De ellenlange tussenkomsten -gewoon omdat sommigen zichzelf graag horen spreken- behoren nu tot het verleden Gemeenteraadslid Fatiha Dahmani (Groen)

Dorien Meulenijzer wijst er overigens op dat de spreekkansen voor gemeenteraadsleden ruimer zijn in vergelijking met vroeger, ondanks de beperkte spreektijd. Ook meerderheidspartij Groen is die mening toegedaan. “Vroeger was het debat éénrichtingsverkeer: een raadslid stelt een vraag, het bestuur antwoordde. Nu hebben de raadsleden ook de kans om op elkaars voorstellen te reageren. Ter compensatie werd de spreektijd zelf beperkt”, liet fractieleider Eva Platteau al optekenen. Ook gemeenteraadslid Fatiha Dahmani (Groen) is blij met de nieuwe regels. “De ellenlange tussenkomsten -gewoon omdat sommigen zichzelf graag horen spreken- behoren nu tot het verleden. Een versterking van het inhoudelijke debat tussen oppositie en meerderheid was wel nodig. Vroeger werden gemeenteraadsleden de mond gesnoerd als ze zelf nog wilden reageren op een tussenkomst van een collega. Dat vonden wij nefast voor het debat.”