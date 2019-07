Nieuw hulpje van Leuvens beruchtste kotbaas Appeltans: “Ik misleid niemand. Integendeel, ik wil het tij keren” Kim Aerts en EDLL

15 juli 2019

14u56 32 Leuven Waarom zou je als 20-jarige studente voor de meest beruchte kotbazenfamilie van Leuven gaan werken? De Limburgse Julie - sinds twee maanden in dienst - zegt dat ze niet gewoon maar een pionnetje is op het schaakbord van de Appeltansen. “Ik misleid niemand. Vanaf september hoop ik medevennoot te worden en het tij te keren.”

Volgens Julie, die psychologie studeert, is het merendeel van de koten van Appeltans, desondanks hun kwalijke reputatie, nog altijd verhuurd en is er dus best wel wat werk aan de winkel. En niet in het minst op het vlak van perceptie die er leeft over de familie uit Sint-Truiden. Die schreef in maart een vacature ‘medewerker verkoop/marketing’ uit voor de nv Arlimo, een vennootschap met meer dan 20 miljoen euro aan onroerend goed in de portefeuille. De familie zocht iemand ‘nauwkeurig, stipt, contactvaardig en klantgericht’. Laat dat net de eigenschappen zijn die de clan Appeltans vaak verweten wordt niet in huis te hebben. “Ik ben aangenomen om hun naam te zuiveren. Het beheer zal volledig via mij gebeuren, zodat er iemand is die rechtstreeks in contact staat met de studenten. Omdat ik zelf nog studeer, weet ik hoe belangrijk dat is”, klinkt het vastberaden bij de Limburgse. Zij beweert geen band te hebben met de Appeltansen. “Behalve het feit dat zij een dorp verder wonen dan ik, had ik nog nooit van hen gehoord. Via via ben ik met hen in contact gekomen. Ik heb zelf twee jaar gestudeerd in Leuven, maar van hun reputatie was ik niet op de hoogte.”

Haatberichten

Julie is nog maar twee maanden in dienst maar haar mailbox en gsm puilen al uit van de haatberichten en verwensingen. “En vaak mensen die er zelfs helemaal niets mee te maken hebben en mij helemaal niet kennen. Dat is heel angstaanjagend. Aan een verhaal tussen verhuurder en huurder zijn altijd twee kanten. En het is meestal enkel de versie van de huurders die op sociale media of in het nieuws belandt”, vertelt Julie. “Je ziet foto’s van vuilzakken in de gang, maar in het contract staat letterlijk dat de studenten daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Of er zijn ook veel mensen die zeggen dat ze hun waarborg niet terugkrijgen, maar dat zijn dikwijls studenten die al zes maanden hun huur niet betalen. De familie heeft een gigantisch imperium. Dat is te moeilijk om met twee te beheren, dat geven ze ook zelf toe. Ik ben klaar voor de uitdaging en wil echt mijn best doen voor de studenten. Zo zal ik binnenkort een kennismakingsavond organiseren. Na mijn studies zie ik mezelf toch niet in de zorgsector werken, dus als ik later mijn eigen zaak kan openen dan doe ik dat graag via deze weg.”

Julie wil nog een misverstand uit de wereld helpen. “Ik misleid helemaal geen studenten, zoals eerder beweerd werd. Evenmin heb ik ooit gezegd dat die koten door mij werden aangekocht. De koten zijn eigendom van de familie Appeltans. Via een interimkantoor in Leuven werk ik momenteel als jobstudent voor nv Arlimo en regel ik de afspraken en bezoeken met geïnteresseerde studenten.”

Onbestaand ondernemingsnummer

Een van haar eerste verwezenlijkingen was om op 8 mei een nieuwe verhuursite in het leven te roepen: www.kot-link.com. Maar op de vraag waarom er een onbestaand ondernemingsnummer op de site prijkt, moet ze het antwoord schuldig blijven. “Ik ben me nog niet bewust van de financiële zaken die eraan vasthangen.” De verschillende aliassen waaronder de clan Appeltans inmiddels opereert, zijn niet meer op een hand te tellen. Net als de fratsen die de kotbazen op hun kerfstok hebben. Arnold Appeltans (67) en zijn zoon Manu (37) moesten vorig jaar elk 30.225 euro winst terugbetalen van de rechter. Het ging om gelden die verkregen werden uit de verhuur van kamers in een pand in de Maria Theresiastraat. Tussen 2011 en 2015 werden daar meerdere inbreuken vastgesteld tegen de Vlaamse Wooncode.

Anti-Appeltans Front

Ze bezitten niet alleen koten in Leuven, maar ook in Tongeren en Brussel. Volgens het parket kreeg de familie daaromtrent al een resem pv’s in de bus. Een tijd geleden kwam aan het licht dat de familie in een kot in Leuven twee jaar elektriciteit had afgetapt op illegale wijze, terwijl na een brand in de Monnikenstraat bleek dat de brandveiligheid in het gebouw niet in orde was. Het studentenkot bleek ook vol te zitten met erkende vluchtelingen. Er werd ook nog een drugsnetwerk opgerold dat opereerde vanuit hun pand. Klachten over onverzorgde koten, huisvredebreuk en het niet terugbetalen van waarborgen zijn schering en inslag. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) beloofde recent nog maatregelen. “Details daarover geef ik niet. Het dossier is bij ons gekend en wordt onderzocht en opgevolgd. Appeltans wordt, door de vele klachten, nauw in het oog gehouden door de stad en het parket.” Op Facebook groepeerden klagers en gedupeerden zich in de groep ‘The AAF: Anti-Appeltans Front’. De besloten groep telt ondertussen 457 leden. De familie kreeg lucht van de groep en probeerde onder - hoe kan het ook anders - een alias hun neus aan het venster te steken, maar ze werd fijntjes de deur gewezen.