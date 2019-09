Nieuw hoofdkantoor van CERA wint Belgische Oscar van de vastgoedsector ADPW

19 september 2019

19u30 0 Leuven De beste Belgische vastgoedprojecten van 2019 zijn donderdagavond bekroond tijdens de tweede editie van de Real Estate Society (RES) Awards, oftewel de Oscars van de vastgoedsector. Grote winnaars dit jaar zijn: het nieuwe hoofdkantoor van CERA in het centrum van Leuven, Tivoli GreenCity, een nieuwe duurzame woonwijk middenin Brussel en de Chocoladefabriek in Tongeren.

Op de eerste dag van Realty, dé vastgoedtop van het jaar, werden de RES Awards 2019 uitgereikt. Het gaat om een initiatief van de Real Estate Society, de vereniging van de vastgoed-alumni van de Antwerp Management School (AMS). De awards prijzen buitengewone Belgische bouwprojecten in drie sectoren: residentieel vastgoed, (semi-)publiek vastgoed en institutioneel investeringsvastgoed. Meer dan dertig projectontwikkelaars en architecten uit alle hoeken van het land dienden de voorbije weken hun meest in het oog springende projecten van het voorbije jaar in om zo één van de felbegeerde Belgische vastgoed-Oscars in de wacht te slepen.

Het was een achtkoppige vakjury van experts en prominenten, onder wie Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani, Kati Lamens, voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), Kristiaan Borret en Peter Vanden Abeelde, bouwmeesters in respectievelijk Brussel en Gent, die de drie winnende projecten bekend maakte.

Bekroning voor ambitie

“Elk jaar opnieuw staan we bij RES versteld van de ambitieuze projecten die in ons land worden bedacht én gerealiseerd. Dat verdient een bekroning. Met de RES Awards, zeg maar de Belgische vastgoed-Oscars, proberen we het volhardend streven naar innovatie, kwaliteit en duurzaamheid van talentvolle architecten, ontwikkelaars en bouwbedrijven extra in de verf te zetten en nog verder aan te moedigen”, zegt Frederik Lesire, bestuurder bij RES.

Het eerste project dat in de prijzen viel, was Hoofdkantoor CERA, sinds kort de nieuwe hoofdzetel van de coöperatie CERA in de Muntstraat in hartje Leuven. Het project is niet alleen bijzonder omwille van de tact waarmee de historische monumenten een injectie aan moderniteit hebben gekregen. Met de restauratie van de historische panden keert CERA bovendien terug naar de roots van de ‘Volksbank van Leuven’ in het hart van de stad. Het gebouw is een realisatie van de Gentse architecten Robbrecht & Daem, het Leuvense AR-TE en Studio Roma. Hoofdkantoor CERA won in de categorie ‘Beste Project voor Institutionele Investeerders’.

“Dit is de perfecte symbiose tussen oud en nieuw, alsof het er altijd was. Deze respectvolle integratie in de binnenstad van Leuven is compleet door de harmonie en interactie tussen interieur en exterieur. Het geheel oogt licht, statig en straalt tegelijk een toegankelijke sereniteit uit. De Leuvenaars zelf hebben het gebouw al aanvaard als een nieuw stukje erfgoed en dat is in een architecturaal rijke binnenstad als die van Leuven een sterke prestatie”, zo klonk de motivatie van de jury.

Unieke Award

Naast de eer ontving elke winnaar ook een unieke creatie van de befaamde Brusselse architect Pierre Lallemand. Zijn uitgebreide en inspirerende portfolio omvat zowel kunst, architectuur als design. De Brusselaar is een naam als een klok in de internationale architectenwereld en o.a. bekend van de renovatie van het Brusselse Berlaymontgebouw, de zetel van de Europese Commissie.