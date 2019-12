Nieuw fotoboek ‘Leuven All the Way’ brengt diverse plaatsen in Leuven hedendaags in beeld EDLL/BMK

06 december 2019

17u55 0 Leuven Fotograaf Jan Crab heeft in de Standaard Boekhandel in Leuven zijn nieuw boek ‘Leuven All the Way’ gepresenteerd. Het fotoboek brengt diverse plaatsen uit Leuven hedendaags in beeld. Zowel vanuit de uitgeverij als vanuit het stadsbestuur was er vraag naar een recent fotoboek over Leuven.

Leuvens fotograaf Jan Crab trok dit jaar van 15 augustus tot en met 1 oktober op pad in Leuven. Zijn fototocht werd vandaag gepresenteerd in de standaardboekhandel. Het nieuwe fotoboek ‘Leuven All the Way’ brengt diverse plaatsen van de stad Leuven hedendaags in beeld. Zowel het roemrijke verleden, innovatieve bedrijven, activiteiten en nieuwe projecten, alsook de stilte en rust van de Leuvense omgeving werd gefotografeerd. Om zowel Leuvenaars als toeristen aan te spreken werd het boek tweetalig (Nederlands - Engels) uitgebracht. Volgens de uitgeverij en de stad Leuven was er vraag naar een nieuwe fotoboek over Leuven.

Fotograaf Jan Crab uit Bierbeek is niet aan zijn proefstuk toe. Voor het Davidsfonds en andere uitgeverijen trok hij al door ons land om boeken van documentairefoto’s te voorzien. “Leuven is zo mooi en divers. Die stadsvernieuwing is ongelofelijk. Elke foto doet onder aan de realiteit. Ik ben van Leuven, dus ik moest wel een andere bril opzetten. Je bent zo’n gewoontedier. Je gaat van de winkel naar huis, maar nu moest ik als toerist de stad te ontdekken. Maar het is fijn en vooral interessant geweest om door mijn eigen stad te zwerven", aldus de fotograaf. Er zijn momenteel 2.000 exemplaren gedrukt. ‘Leuven all the way’ is te koop in de standaardboekhandel vanaf 24,95 euro.