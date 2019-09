Nieuw festival ‘In de maak’ debuteert dit weekend in voormalig klooster Bart Mertens

25 september 2019

14u57 2 Leuven Dit weekend wordt in Leuven de allereerste editie van festival ‘In de maak’ georganiseerd in het oude klooster van de Broeders van Liefde in de Brusselsestraat. “We gaan voor een ‘artist-driven’ festival, gecreëerd door en voor een nieuwe Leuvense generatie in de podiumkunsten”, zegt Zoë Demoustier.

Aan cultuur geen gebrek in Leuven maar de nieuwe generatie ‘makers’ laat al eens opmerken dat het niet altijd even eenvoudig is om zich te tonen aan het publiek. Daar brengen enkele net afgestudeerde Leuvense makers verandering in en wel door een eigen festival te organiseren in het oude klooster van de Broeders van Liefde in de Brusselsestraat. Festival ‘In de maak’ debuteert dit weekend en wordt door de initiatiefnemers omschreven als een collectief presentatieplatform. “Het is een eigenzinnige formule om ontluikende projecten te tonen aan het publiek. De makers bepalen zelf en wars van alle conventies binnen de podiumkunsten hun eigen spelregels. Na maanden van intensief samenwerken, is het tijd voor het eerste try-outfestival”, zegt Zoë Demoustier.

Het belooft een druk programma te worden met performances, debatten, workshops, try-outs, works-in-progress, feedbacksessies en een open dansvloer Zoë Demoustier van ‘In de maak’

In de aanloop van het festivalweekend ging een groep nieuwe makers overigens in quarantaine. Ze brengen drie dagen samen door zonder duidelijk vooropgesteld product. ‘In de maak’ biedt zo de mogelijkheid om enerzijds (samen) werk te creëren en/of dat werk aan elkaar te tonen. Ze zullen debatteren over de dringende vragen binnen het podiumkunstenlandschap. Die vragen en eventuele antwoorden willen ze ook delen met het publiek en de theaterwereld tijdens het festival in de vorm van panelgesprekken. Vanaf vrijdag 27 september gaan de deuren open voor het grote publiek. “Het belooft een druk programma te worden met performances, debatten, workshops, try-outs, works-in-progress, feedbacksessies en een open dansvloer. Op zondagvoormiddag wordt er ook een brunch georganiseerd met live muziek en een theaterworkshop voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar”, besluit Zoë Demoustier die de knepen van het vak leerde bij het Leuvense stadsgezelschap fABULEUS.

Meer info: www.indemaakfestival.be