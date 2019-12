Nieuw cultureel stadsfestival Big Bang in teken van Georges Lemaître en de oerknal-theorie EDLL

28 december 2019

11u46 0 Leuven In het najaar van 2021 strijkt er een nieuw cultureel stadsfestival neer in Leuven. Het cultuurfestival staat volledig in teken van de oerknal-theorie en krijgt daarom de naam Big Bang. Dat thema werd niet zomaar gekozen. Rond 1931 werd de oerknal-theorie uitgeschreven door Leuvens streekgenoot en professor Georges Lemaître.

In Leuven werden er de voorbije jaren heel wat cultuurfestivals georganiseerd. Zo was er in 2014 het stadsfestival rond Andreas Vesalius, een van de bekendste anatomisten en voormalig student in Leuven. In 2016 ging de eer naar Thomas More, die toen exact 500 jaar geleden zijn boek Utopia in Leuven liet drukken. En Vorig jaar stond het stadsfestival in teken van de familie Arenberg. De thema’s hebben steeds een link met de stad Leuven. In het najaar van 2021 organiseert Kunst Leuven opnieuw een cultureel stadsfestival en ditmaal in teken van de oerknal-theorie. De Leuvense professor Georges Lemaître heeft in 1931 deze Big Bang theorie gelanceerd. Het nieuwe cultuurfestival zal dan ook drie maanden in teken staan van de verwondering over de kosmos en haar ontstaan. Er komen verschillende tentoonstellingen en muziekoptredens, ondermeer in de universiteitsbibliotheek en museum M.

Om de start van het festival te promoten gaat organisator Kunst Leuven op zoek naar een nieuw kunstwerk voor het Leuvense straatbeeld. De organisator zoekt hiervoor enthousiaste Leuvenaars die mee willen denken over hoe dat kunstwerk er moet uitzien en wie dat best ontwerpt. Geïnteresseerden kunnen op 4 februari naar een eerste brainstormsessie. Meer informatie vind je op www.kunstleuven.be