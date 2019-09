Nieuw concept: Laser3000 gaat ‘on the road’ Bart Mertens

16 september 2019

17u45 0 Leuven Entertainmentbedrijf Laser3000 zet nieuwe stappen. Na de opening van een ‘laser shooting’ in de Leuvense Bondgenotenlaan gaan initiatiefnemers Thomas Anthoni en Melvin Altman nu ook ‘on the road’.

Laser3000 is bekend van de ‘laser shooting’ in de Leuvense Bondgenotenlaan waar je op een oppervlakte van 400 vierkante meter het gevecht kan aangaan met je tegenstanders. Bijzonder populair spelletje voor teambuildings maar initiatiefnemers Thomas Anthoni en Melvin Altman breiden het succesconcept nu uit. Meer concreet: Laser3000 gaat ‘on the road’. Het is de bedoeling dat Laser3000 naar de klanten gaat in plaats van omgekeerd. Volgens Thomas Anthoni en Melvin Altman is geen enkel idee te gek: van een ‘battle’ in het kantoor tot een arena in een kasteel. Als je zelf niet over een geschikte locatie beschikt, is het buitenterrein van Stixn in Herent ook een optie. Meer info: www.laser3000.be