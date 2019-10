Nieuw bordspel moet jongeren helpen omgaan met rouw en verlies EDLL

09 oktober 2019

19u28 0 Leuven Wat doe je als iemand in je nabije omgeving sterft? Hoe ga je het best om met een klasgenoot die een dierbare verloor? Omgaan met rouw is vaak nog taboe. Daarom ontwierp Missing You vzw samen met spelontwikkelaar de Aanstokerij vzw een bordspel op maat van jongeren. ‘Vaar wel’ werd vandaag voorgesteld in het Huis van de tolerantie in Leuven.

Het nieuwe spel ‘Vaar wel’ is eenvoudig. De spelers overleven een schipbreuk en drijven rond op vlotten in de zee. Ze moeten in teams roeien, op zoek naar bouwkaarten. Hiermee kunnen ze hun schip herstellen zodat ze kunnen wegvaren uit het woelige water. Het gebruik van de boot als metafoor is niet toevallig. “We vinden het belangrijk om zowel zorg te dragen voor de verliesgerichte als de herstelgerichte roeispaan. Vanuit dit evenwicht kan er dan ruimte komen om op eigen tempo opnieuw vooruit te varen”, klinkt het bij Missing You. Met het spel wil de vzw jongeren in gesprek laten gaan over verlies en verdriet.

Het bordspel ‘Vaar wel’ is te koop voor 45 euro. De vzw’s de Aanstokerij en Missing You nemen op aanvraag ook de spelbegeleiding op zich.