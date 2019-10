Niet te missen: B-BOY komt naar Leuven met vijf virtuoze breakdancers Bart Mertens

08 oktober 2019

19u30 0 Leuven Wie zin heeft in een stevige ‘battle’ op de dansvloer moet dinsdag 22 oktober aankruisen in de agenda. Die dag komt de beroemde hiphopvoorstelling B-BOY naar Leuven. Te verwachten? Een explosieve breakdance performance met vijf virtuoze dansers geregisseerd door Jolanda Spoel.

Gewapend met het laatste beetje ‘street cred’ dat ze nog heeft, dompelde theatermaker Jolanda Spoel zich onder in de wondere en explosieve wereld van de breakdance battles. Om er vervolgens niet alleen een breakdancefeestje maar ook een eerlijke voorstelling van te maken met én over breakdancers. Het werd uiteindelijk een voorstelling waarin film en theater -het echte leven en fictie- naadloos in elkaar overlopen.

De vijf virtuoze dansers verkennen hun fysieke grenzen en gaan daarbij tot het extreme Jolanda Spoel van Maas theater en dans

“B-BOY biedt een theatraal kijkje in het leven van vijf b-boys en de wereld van het battelen”, vertelt Jolanda Spoel van Maas theater en dans. “De voorstelling is een ontmoeting tussen zeer verschillende danspersoonlijkheden die soms met brute kracht en dan weer met katachtige behendigheid de wetten van de zwaartekracht tarten. De vijf virtuoze dansers verkennen hun fysieke grenzen en gaan daarbij tot het extreme. In een aaneenschakeling van spelletjes en rituelen zoeken zij de confrontatie met zichzelf en met elkaar op. B-BOY is vooral een ode aan breakdancers. Als theatermaker wil ik echter niet alleen de acrobatische virtuositeit van breakdance uitlichten maar ook de vertelkracht want die is veel groter dan vaak wordt gedacht.”

Volgens Jolanda Spoel is breakdance trouwens zowel kunst als topsport. “Wat breakdancers moeten doen om supergoed te worden, is topsport. Maar de oorspronkelijkheid die je nodig hebt, schurkt heel hard aan tegen de kunsten. Als je zoveel creativiteit en virtuositeit aan de dag moet leggen dan ben je wat mij betreft evenveel kunstenaar als topsporter.”

Special guest

Spoel pakt tijdens elke voorstelling ook uit met een ‘special guest’. Wie het in Leuven zal worden, blijft geheim maar het gastoptreden zal met zekerheid een verrassende wending geven aan de voorstelling. “De rol van de gast is de zaak ontregelen. De breakdancers staan daar met vijf alfamannetjes en dan op een gegeven moment is er een scène die de boel even flink op scherp zet. Mij leek het leuk om een tegenovergestelde energie op het podium te zetten, bijvoorbeeld met een b-girl. Dat heeft effect op die vijf jongens.” Meer info: www.maastd.nl

B-BOY in Leuven

30CC, Dirk Boutslaan 62, Leuven

Aanvang: dinsdag 22 oktober om 19 uur

Tickets vanaf 12 euro

Meer info: 016/300.900 en www.30cc.be