Niet (meer) bang voor het ziekenhuis? Teddybear Hospital wil angst van kinderen voor medische zorg verlagen Bart Mertens

26 oktober 2019

17u00 0 Leuven Kinderen van 4 tot en met 7 jaar kunnen dit weekend het ziekenhuis op een ludieke en leerrijke manier ontdekken in het Teddybear Hospital. Samen met de enige echte teddybeerdokters -studenten geneeskunde van de KU Leuven- gaan de kinderen aan de slag om zieke teddyberen te verzorgen. Doel van het project is om de angst van kinderen voor medische zorg te verlagen.

Veel kinderen zijn bang voor het ziekenhuis en/of de dokter. Het is echter van groot belang dat de kinderen vertrouwen kunnen hebben in het ziekenhuis en de medische sector, ook al is dat ver weg van hun veilige thuisomgeving. Angst voor het onbekende kleuren de gevoelens van een kind over zijn ziekte en de behandeling sterk negatief maar daar wil project Teddybear Hospital iets aan doen. Meer concreet wil het project kinderen op een laagdrempelige en speelse manier vertrouwd maken met een medische omgeving. Of met andere woorden: de zogenaamde ‘wittejassenangst’ verminderen.

Leerschool

De Teddybeer-dokters die de kinderen begeleiden in het Teddybear Hospital zijn overigens studenten van de KU Leuven. Voor hen is het Teddybear Hospital een uitstekende leerschool. Emma Vastmans en Yumi Dille, studenten geneeskunde en verantwoordelijken van het project: “De zesde editie van Teddybear Hospital belooft een groot succes te worden. Alle 450 plaatsjes voor het weekend zijn al weg.”

Het is mooi om te zien hoe de komende generatie artsen een warm hart heeft voor onze jonge patiëntjes Yumi Dille, student geneeskunde

Teddybear Hospital is niet enkel populair bij kinderen en ouders maar ook bij de studenten. Elk jaar zetten meer dan 200 gedreven studenten hun schouders onder het project. “Ook voor de studenten is dit project een vaste waarde geworden”, vertelt Yumi Dille. “Het is mooi om te zien hoe de komende generatie artsen een warm hart heeft voor onze jonge patiëntjes.” Studente Emma Vastmans omschrijft Teddybear Hospital vooral als een leerrijke ervaring voor jonge artsen. “De kinderen raken op een speelse manier vertrouwd met een ziekenhuisomgeving en wij als studenten steken er enorm veel van op. Je leert om te gaan met de angst van de kinderen en hoe deze gevoelens om te zetten naar nieuwsgierigheid en enthousiasme. De ervaringen die een kind meemaakt in zijn volste enthousiasme stelt hen op hun gemak op momenten dat het moeilijk gaat in het ziekenhuis.”

Gezond kindje

Het project heeft tot slot ook boeiende lezingen en sessies over reanimeren en eerste hulp in de aanbieding voor de ouders. Zo zal prof. dr. Devriendt, klinisch geneticus in UZ Leuven, bijvoorbeeld een lezing geven over prenatale diagnostiek. Prof dr. Koen Devriendt: “Het is een wens van alle ouders: een gezond kindje. Toch heeft ongeveer 1 op 25 van de kinderen een aangeboren aandoening. Nu we meer en meer de genetische oorzaak van aangeboren aandoeningen kennen, wordt de vraag gesteld om deze aandoeningen of het risico erop op te sporen voordat een koppel aan kinderen begint of in de loop van de zwangerschap. In mijn lezing kaart ik aan wat de mogelijkheden zijn anno 2019.” Meer info: www.uzleuven.be/teddybear