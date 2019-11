Niet één maar twee peters voor de Leuvense Kerstmarkt: Steph Goossens en Rudi Vranckx steunen LUMOS Bart Mertens

20 november 2019

17u11 2 Leuven Steph Goossens en Rudi Vranckx zijn de peters van de 32ste editie van de Leuvense Kerstmarkt. De acteur en de oorlogsjournalist roepen iedereen op om goed doel LUMOS te steunen op de 32ste editie die loopt van 11 tot 22 december. “Die Leuvense vrijwilligersorganisatie streeft naar kwalitatieve gezondheidszorg in Afrika”, klinkt het enthousiast.

De Leuvense Kerstmarkt staat voor een bijzondere editie want de organisatoren wisten niet één maar twee peters te strikken. Acteur Steph Goossens en oorlogsjournalist Rudi Vranckx engageerden zich om het goede doel van de 32ste editie te steunen. Dit jaar is dat LUMOS, een Leuvense vrijwilligersorganisatie die streeft naar een betere gezondheidszorg in Afrika.

Congo

“Ieder jaar zamelt de Leuvense Kerstmarkt geld in voor een goed doel. Dit jaar is dat LUMOS, of voluit Leuvense Universitaire Medische Ontwikkelingsamenwerking en Solidariteit. Deze organisatie streeft naar kwalitatieve gezondheidszorg in Congo, Rwanda, Kameroen en Benin. Hier zetten de vrijwilligers zich in voor de ontwikkeling van vrouwen en kinderen maar ook voor het onderricht van gezondheidswerkers”, klinkt het. Steph Goossens en Rudi Vranckx roepen nu al iedereen op om massaal af te zakken naar de Leuvense Kerstmarkt die dit jaar wordt georganiseerd van woensdag 11 december tot en met zondag 22 december.

We hebben dit jaar inderdaad twee peters die het goede doel centraal stellen en dat is bijzonder Dirk Pinte, organisator Leuvense Kerstmarkt

Organisator Dirk Pinte is tevreden dat de Leuvense Kerstmarkt dit jaar kan rekenen op twee peters. “We hebben inderdaad twee peters die het goede doel centraal stellen en dat is bijzonder. Steph en Rudi zullen zich tijdens de kerstmarkt samen inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor LUMOS”, vertelt Pinte die in het verleden doorgaan slechts op één peter kon rekenen.

Selfiehoek

De organisatoren van de Leuvense Kerstmarkt laten ook weten dat de bezoekers kunnen rekenen op enkele leuke vernieuwingen naast de traditionele 140 standen. “Van de welbekende Brasserie Rudolf tot nog meer feeërieke verlichting in het sparrenbos. Dat bos verhuist trouwens naar een nieuw plekje op het Herbert Hooverplein. Bijzonder leuk is dat je er de enige echte Kerstman kan ontmoeten. Je kan er zelfs binnenkijken in zijn huis. En als je een originele kerstselfie maakt in de selfiehoek en die foto post op de sociale media maak je zelfs kans op een leuk cadeautje van de Kerstman. Laat ons tot slot ook de animatie niet vergeten want de bezoekers mogen zich verwachten aan optredens van onder meer Mama’s Jasje, Belle Perez en Kate Ryan.”

Meer info: www.leuvensekerstmarkt.com