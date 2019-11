Niemand ontsnapt aan BOB-controle komende twee maanden: alle politiezones in regio plannen acties Kim Aerts

28 november 2019

17u22 0 Leuven Alle politiezones in onze regio bevestigen dat ze meedoen aan de BOB-campagne, die vrijdag 29 november start. Twee maanden lang lopen bestuurders een grotere kans om aan de kant gezet te worden om te blazen.

Bij de Leuvense politie zijn de controles al gepland. “Wij hebben altijd meegedaan aan de BOB-campagne en dat is nu niet anders. We organiseren zowel kleine als grotere controles. We hoeven zeker niet wakker te liggen dat we niet aan ons aantal geraken”, reageert commissaris Marc Vranckx. Ook voor de politiezone BRT (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) is het een evidentie om mee te doen. “Het is voor ons bijna een verplichting. Voor onze zone is dat heel belangrijk. Wij halen ook altijd het aantal gevraagde controles, zoals de omzendbrief het voorschrijft”, zegt Luc Verstraeten.

Dagelijks BOB-controles

“Wij doen eigenlijk dagelijks BOB-controles”, zegt korpschef Wim D’haese. “Wij splitsen die controles op tussen de verkeersdienst en de interventiedienst. Per shift moeten er telkens vijf blaasprestaties gebeuren, dat zijn er 15 per dag dus. Snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, gordeldracht en gebruik van gsm zijn onze speerpunten.” Bij politiezone HerKo (Herent-Kortenberg) hetzelfde verhaal. “Wij laten heel het jaar door mensen blazen. Onze BOB-sleutels zijn elk jaar toch op dus ik denk wel dat we onze doelstellingen halen”, zegt korpschef Walter Endels. “Wij leggen een quotum op aan onze mensen. Per man moeten er maandelijks 30 ademtesten worden afgenomen. En als wij iemand doen stoppen, dan moeten ze ook blazen. Op dat vlak hebben wij hetzelfde beleid als de wegpolitie.”

Bij de politiezone Voer en Dijle doen ze ook mee, zij het niet om cijfers te halen. “Wij doen het voor de verkeersveiligheid en niet voor de statistieken. Onze zone stelt zich geen doel voorop”, weet Peter Vanhoyland. Bij de politiezone Bierbeek-Boutersem-Holsbeek-Lubbeek doen ze altijd mee. “Zelfs als we weinig personeel hebben. We starten volgende week al met een grote actie en tussentijds zullen we nog kleinere acties organiseren”, besluit Walter Vranckx.

De politie zal tijdens deze campagne dus massaal controleren, en dan zeker tijdens het “weekend zonder alcohol”, van vrijdagavond 10 januari tot zondag 12 januari.