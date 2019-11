Nicolas Nijs (VTI Leuven) derde op Champagnewedstrijd voor Belgische hotelscholen ADPW

15 november 2019

Nicolas Nijs, die het zevende jaar drankenkennis volgt aan VTI Leuven, werd onlangs derde in de Champagnewedstrijd voor de zesde en zevende jaars van de Belgische hotelscholen in Brussel. Adrien Bodarwé van Ter Duinen in Koksijde en Laurens Meynen van Piva in Antwerpen eindigden respectievelijk op de eerste en tweede plaats van de wedstrijd.

De Champagne-wedstrijd voor Belgische hotelscholen bestond dit jaar opnieuw uit een schriftelijke proef op 40 punten, gevolgd door een mondelinge proef van 15 minuten per finalist (op 60 punten). Winnaar Adrien Bodarwé won een driedaagse reis naar de Champagnestreek en vooral de prestigieuze titel van laureaat van de Belgische Champagnewedstrijd voor Belgische hotelscholen, editie 2019.