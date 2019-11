Netwerkdag om racisme in het Leuvense onderwijs aan de deur te zetten EDLL

14 november 2019

12u19 0 Leuven Stad Leuven, onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM) en ORBIT vzw sloegen de handen in elkaar en organiseerden de netwerkdag ‘Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur?’. Onderwijsprofessionals kregen er concrete handvaten om aan de slag te gaan met racisme op school.

Zo’n tachtig Leuvense leerkrachten, directielieden en geïnteresseerden namen deel aan de netwerkdag ‘Hoe zetten we racisme in het onderwijs aan de deur?’. De dag kadert binnen ‘Leuven Zonder Racisme’ en is een initiatief waar het onderwijs inspiratie uit kan halen om aan de slag te gaan op school of in de klas. Hoe ga je om met racistische opmerkingen, religieuze vragen en interculturele situaties op school of wat is goed lesmateriaal? Daarop probeerde de netwerkdag antwoorden te bieden.

Anti-racismeraad

Professor Agirdag van de KU Leuven beet de spits af met een inleiding over institutioneel racisme in het onderwijs. Nadien stelden de Leuvense ambassadeurs voor ‘Scholen Zonder Racisme’ hun toekomstplannen voor. “Ons doel is een anti-racismeraad op te richten met jongeren van alle Leuvense scholen. Zij kunnen dan samen nadenken over acties om de Leuvense scholen racismevrij te maken”, zegt ambassadeur Arno.

Schepen voor onderwijs Lalynn Wadera was ook aanwezig op de netwerkdag en benadrukt het belang van onderwijs in de strijd tegen racisme. “Het is belangrijk dat we expliciet stilstaan bij vormen van subtiel en institutioneel racisme die bestaan, ook in het onderwijs. Onderwijs is de manier bij uitstek om kinderen en jongeren alle kansen te geven en kan de katalysator zijn om te breken met tradities van achterstelling en uitsluiting”, aldus schepen Wadera.