Netwerk Ferm: "Meer belangstelling voor job als huishoudhulp door corona"

03 augustus 2020

17u32 6 Leuven Volgens het netwerk Ferm uit Wijgmaal -dat meer dan 3000 huishoudhulpen tewerk stelt- kiezen steeds meer werkzoekenden nu sneller voor een stabiele job in de huishoudsector. “Er is ook een merkbare wijziging in het profiel van sollicitanten. Meer werkzoekenden hebben de pluspunten van dit beroep ontdekt”, klinkt het.

Ilse Schepens, directeur Ferm Huishoudhulp: “In onze verschillende regionale kantoren zien we duidelijk andere profielen dan vroeger: meer mensen die dringend werk zoeken dat een stabiel inkomen oplevert. Een aantal sollicitanten wil de job van huishoudhulp ook combineren met een zelfstandige activiteit. En het gaat niet meteen om tijdelijke contracten. Deze mensen zien dus echt een toekomst in de sector.”

Het beroep van huishoudhulp geniet stilaan ook meer waardering. Door de coronacrisis is het beroep duidelijk erkend als een essentieel beroep. “Gezinnen en zorgafhankelijke mensen die een tijdje hun huishoudhulp moesten missen, kunnen dat beamen”, klinkt het bij Ferm. “Dat is een bijkomende troef voor mensen op zoek naar een job waarbij ze voor anderen iets betekenen. Zorgafhankelijke mensen kunnen dankzij hen ook langer thuis blijven wonen. Voor gezinnen met kinderen is dan weer de werk-privé balans.”

Vacatures

Ondanks de toegenomen interesse bij werkzoekenden deelde ook Ferm in de klappen van de corona-epidemie. “Midden maart moeten we tijdelijk het werk onderbreken. Intussen draait de onderneming terug op volle toeren en willen we zeker blijven groeien. Op korte termijn zijn er 60 nieuwe huishoudhulpen nodig. Ferm Huishoudhulp blijft dus volop aanwerven.”