Nest Aziatische hoornaars verwijderd in Leuven Centrum: “Zeker melden, want hoornaars zijn ernstige bedreiging voor bijen” Joris Smets

23 september 2020

20u00 5 Leuven Woensdagavond is het eerste nest Aziatische hoornaars in regio Leuven verwijderd. Er liepen de afgelopen dagen verschillende meldingen binnen van de Aziatische hoornaar in de buurt en het nest werd gevonden in een tuin op de Diestsevest. Het nest bevond zich in een boom op ongeveer 25 meter hoogte.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Gealarmeerd door verschillende meldingen de afgelopen dagen sloegen enkele lokale imkers de handen in elkaar om op zoek te gaan naar het nest. Afgelopen weekend vond Jeroen Vervloessem van Leuving Bees het nest in een tuin langs de Diestsevest. Het nest bevond zich in een boom op ongeveer 25 meter hoogte. “Het gaat om een vrij groot nest”, vertelt Jeroen. “Het is het eerste Aziatische hoornaarsnest dat de brandweer van Oost-Brabant heeft kunnen verwijderen.”

Toename

De Aziatische hoornaar mag niet verward worden met de Europese hoornaar. Daar waar de Europese hoornaar nuttige taken in de natuur vervult, is de Aziatische hoornaar een exoot zonder natuurlijke vijanden.

(lees verder onder de foto)

De Aziatische hoornaar is voor de mens niet gevaarlijker dan een wesp, maar vormt wel een ernstige bedreiging voor de bijen. Het is dus aan de mens om de bijen te beschermen en de Aziatische hoornaar te bestrijden Jeroen Vervloessem van Leuving Bees

“Dat is inderdaad een belangrijk verschil”, stelt Jeroen. “De Aziatische hoornaar is rond 2004 in Zuid-Frankrijk toegekomen en verspreidt zich sindsdien over Europa. Dit jaar is Leuven aan de beurt en zonder optreden zal diens aanwezigheid jaar na jaar toenemen. De Aziatische hoornaar is voor de mens niet gevaarlijker dan een wesp, maar vormt wel een ernstige bedreiging voor de bijen. Het is dus aan de mens om de bijen te beschermen en de Aziatische hoornaar te bestrijden. Het is van belang om die curve te doorbreken en de nesten te verwijderen vooraleer nieuwe koninginnen geboren worden.”

“Alle hulp om de aanwezigheid van Aziatische hoornaars te melden en nesten te signaleren is meer dan welkom”, besluit Jeroen. “Er is waarschijnlijk nog minstens één andere nest in Leuven in de omgeving Tervuursepoort-Naamsepoort.”