Nergens in Vlaanderen is Blue-bike zo populair als in Leuven: “41% meer ontleningen in 2019” Bart Mertens

09 juni 2020

18u45 0 Leuven De stad Leuven en Blue-mobility openden zopas het nieuwe Blue-bikepunt aan het station van Heverlee. Hiermee komt het aantal Blue-bikelocaties in Leuven op drie en het totaal aantal Blue-bikes klokt af op 124. Dat de populariteit van Blue-bike toeneemt in Leuven blijkt uit de cijfers van 2019. “Het aantal ontleningen steeg het voorbije jaar met liefst 41% in vergelijking met 2018”, zegt Bram Dousselaere, directeur van Blue-mobility.

Het Leuvense stadsbestuur heeft vele ambities maar een echte fietsstad worden, is toch één van de prioriteiten. Blue-bike speelt daarin geen onbelangrijke rol en dat blijkt eens te meer uit de opening van een derde Blue-bikelocatie aan het station van Heverlee ter hoogte van de Sint-Lambertusstraat. Het aantal beschikbare Blue-bikes komt zo op 124 in de universiteitsstad. In Heverlee staan er 12 exemplaren en samen met de deelwagens van Cambio, de bushalte en het treinstation zullen ze een Mobipunt vormen.

Vooral het Blue-bikepunt aan de Tiensevest in de fietsenparking aan het station is populair. Nergens in Vlaanderen worden er zoveel Blue-bikes uitgeleend als aan de Tiensevest Directeur van Blue-mobility Bram Dousselaere

“We willen van Leuven een echte fietsstad maken. Blue-bike speelt hierin een belangrijke rol. Met deze nieuwe locatie maken we het voor bezoekers en inwoners nog makkelijker om te kiezen voor openbaar vervoer in combinatie met de fiets”, zegt David Dessers (Groen), schepen van Mobiliteit. Dat de stad Leuven op de goede weg is, tonen de cijfers van Blue-bike uit 2019 aan. “In 2019 werd er in Leuven 28.112 keer een Blue-bike ontleend en in 2018 was dat nog 18.360 keer”, zegt directeur van Blue-mobility Bram Dousselaere. “Dat is een stijging van maar liefst 41%. Bij de start in 2013 stond e teller van het aantal ontleningen nog op 1.594. Vooral het Blue-bikepunt aan de Tiensevest in de fietsenparking aan het station is populair. De locatie was in 2019 goed voor maar liefst 25.854 ritten. Net als vorig jaar is de locatie hiermee de meest populaire van het land. Nergens in Vlaanderen worden er zoveel Blue-bikes uitgeleend als aan de Tiensevest. Dankzij de trein en Blue-bike werden er vorig jaar 2,5 miljoen autokilometers van en naar Leuven vermeden.”

De stad Leuven en Blue-mobility werken sinds enkele jaren samen via een derdebetalersregeling. Rijden met een Blue-bike is daardoor in Leuven erg voordelig. Zo betaal je slechts 1,15 euro voor de eerste 24 uur per rit. Stad Leuven en de Vlaamse overheid leggen elk een euro bij per Blue-bikerit. Schepen David Dessers (Groen) wil nu nog een extra inspanning doen en bekijkt of Blue-bike gratis kan worden vanaf 1 juli tot het einde van het jaar. “Om de heropstart na de lockdown te vergemakkelijken en mensen aan te moedigen om te kiezen voor de deelfiets”, vertelt schepen Dessers.

VELO vzw

Ook VELO denkt overigens actief mee aan de fietsmobiliteit in Leuven. “Als het over fietsmobiliteit gaat is VELO graag betrokken bij nieuwe initiatieven van de stad en we laten het niet na suggesties te doen of zelf van start te gaan. De uitbreiding van de Blue-bikes in Leuven kadert hier perfect in. Wij kunnen op het terrein de fietsen opvolgen en vertroetelen. Zo trachten wij ons steentje bij te dragen tot de verduurzaming van de stad Leuven en de tewerkstelling die we zo realiseren is een unieke toemaat”, besluit Jos Vandikkelen van VELO vzw. Voor meer info over Blue-bike klik hier