Nele Symons van Make-up Heartist: “Werken aan station onveilig voor slechtzienden!” Bart Mertens

12 augustus 2019

19u00 0 Leuven Nele Symons van Make-up Heartist klaagt aan dat de werkzaamheden aan het Leuvense station onveilig zijn voor blinden en slechtzienden. Nele is zelf slechtziend en leert blinden en slechtzienden om make-up aan te brengen. “Afgelopen weekend begeleidde ik een blinde vrouw en kwam ik in een straal van amper 300 meter drie gevaarlijke situaties tegen”, klinkt het.

Nele Symons trekt aan de alarmbel nadat ze meerdere keren werd geconfronteerd met gevaarlijke situaties aan het Leuvense station. De sterke vrouw achter Make-up Heartist –die zelf slechtziend is- was afgelopen weekend op stap met een blinde vrouw en dat bleek niet evident in de omgeving van het station van Leuven. Daar zijn momenteel werkzaamheden aan de gang. “Blinden en slechtzienden zijn in deze situaties het slachtoffer van openbare werken die worden uitgevoerd zonder dat er daarbij wordt nagedacht over de gevolgen voor de personen die het gevaar niet kunnen visualiseren”, klinkt het. “Een put van 1,5 meter op het voetpad en fietspad afbakenen met slechts enkele paaltjes en een lint is naar mijn mening onverantwoord. Het rood-witte lint is slechts enkel een aanduiding ‘opgepast’ voor ziende personen maar het lint zal de blinde niet voldoende tegenhouden.”

Een paar paaltje plaatsen die omwaaien door de wind...dat is goed om in de put te vallen Nele Symons van Make-up Heartist

Nele is blij dat er een nieuwe fietsenparking komt onder het Martelarenplein zodat er in de toekomst minder fietsen op het plein foutgeparkeerd zullen staan. Toch zou het nog beter kunnen volgens Nele Symons. “Geweldig initiatief maar spijtig genoeg wordt er geen rekening gehouden met het nut van de witte ribbellijnen. Deze lijnen kunnen met een witte stok worden gevolgd en wijzen blinden en slechtzienden de weg. Het plaatsen van voorwerpen op of net langs deze lijnen is een bijkomende hindernis. Ik streef naar een toegankelijk Leuven waar iedereen het recht heeft om zich veilig te verplaatsen.”