Negen personen onder invloed betrapt bij aftrap BOB-campagne KAR

01 december 2019

De Leuvense politie heeft zaterdag de BOB-campagne afgetrapt. Van de 137 bestuurders die aan een test onderworpen werden, bleken negen personen onder invloed te zijn. Zes personen hadden te veel gedronken, terwijl drie bestuurders onder invloed van drugs reden. Nog eens vier personen waren in het bezit van drugs. De controles gingen gepaard met een grootschalige gecoördineerde actie van de lokale politie , federale wegpolitie, 30 inspecteurs in opleiding, de douane en de Vlaamse belastingdienst. Ze zetten 182 wagens aan de kant en 255 personen werden gecontroleerd op de Vuurkruisenlaan en de Koning Boudewijnlaan. Drie auto’s bleken niet in orde te zijn met de technische keuring en vijf voertuigen werden aan de kant gehouden omdat een verzekeringsdocument ontbrak.