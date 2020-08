Negen cultuurcentra in onze regio bundelen de krachten: “Cultuur beleef je samen” Bart Mertens

11u00 0 Leuven Voor het eerst lanceren de negen cultuur- en gemeenschapscentra van Oost-Brabant samen hun programma voor het najaar van 2020. Het motto wordt ‘Cultuur beleef je samen’.

De negen centra die de handen in elkaar slaan zijn CC Het Gasthuis Aarschot, CC De Borre Bierbeek, GC Den Breughel Haacht, GD De Wildeman Herent, CC Diest, GC Den Bussel Keerbergen, 30CC Leuven, CC Den Egger Scherpenheuvel Zichem en CC De Kruisboog Tienen. De gezamenlijke lancering van het cultuurprogramma op maandag 17 augustus is een primeur want tot nu toe lanceerde elk cultuurcentrum zijn programma volgens een eigen timing. “Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden willen de verschillende cultuurhuizen elkaar versterken door hun programma op hetzelfde moment te lanceren. Ook de ticketverkoop begint voor alle huizen in de week van 29 augustus tot 5 september”, klinkt het in de sector die bijzonder zwaar wordt getroffen door de coronamaatregelen. Door de COVID-19 pandemie moesten in maart de cultuurcentra voor vele maanden alle voorstellingen annuleren. De zalen bleven gesloten en de podia bleven leeg. De cultuursector zocht daarom aansluiting bij het Vlaams kabinet Cultuur en de expertengroep GEES en die legde hen een sectorgids voor met protocollen met strenge preventiemaatregelen. “Elk cultuurcentrum hanteert deze sectorgids en zorgt zo voor een veilige omgeving voor publiek, artiesten en medewerkers. Het gaat om garanties voor social distancing, registratie van bezoekers voor contact tracing, beperkingen op het aantal toeschouwers, strenge hygiënemaatregelen voor medewerkers en mondmaskerregels…Op deze manier kan publiek veilig bijeenkomen om opnieuw cultuur te beleven want cultuur beleef je samen, ook op anderhalve meter afstand.”