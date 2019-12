Nederlandse UCLL-student Geert Emkov: “Meer Vlamingen bereiken met kankerstichting Powder Days Foundation” Bart Mertens

19 december 2019

17u39 3 Leuven In Leuven werd zopas kankerstichting Powder Days Foundation voorgesteld. Die Nederlandse organisatie organiseert outdoor weken voor jongvolwassenen die de diagnose kanker kregen. “Afgelopen zomer zijn er drie Vlaamse deelnemers op stap geweest met Powder Days. Komend jaar willen wij nog meer mensen bereiken”, zegt UCLL-student Geert Emkow.

Powder Days Foundation organiseert outdoor weken voor Nederlandse en Vlaamse jongvolwassenen die werden gediagnosticeerd met kanker. Samen met lotgenoten stappen zij uit hun comfortzone en gaan verschillende uitdagingen aan. Powder Days is momenteel vooral bekend in Nederland maar daar willen ze verandering in brengen want in België krijgen ook elk jaar meer dan 800 mensen tussen 18 en 39 jaar te horen dat ze lijden aan kanker.

Vorig jaar kwam UCLL-student Geert Emkow in contact met Paul Rhebergen, de oprichter van stichting Powder Days, en ondertussen is hij actief als vrijwilliger. “Powder Days wil de deelnemers helpen bij het vinden van een nieuw normaal door middel van een outdoor week waarin de deelnemers gaan wildwaterkajakken maar waarin ook aandacht aan elkaar wordt besteed. Het gaat over uit je comfortzone komen en in het nu leven.”

Afgelopen zomer gingen er al drie Vlaamse deelnemers mee met de outdoor week van Powder Days. Eén daarvan was Veronique uit Antwerpen. “Het was een ongelofelijk fijne week. Zowel de lotgenoten als de vrijwilligers maakten het mogelijk om volledig jezelf te kunnen zijn. Het was een warme week waarin veel gedeeld werd, van avontuur en plezier tot een lach en een traan.”

Meer info op www.powderdays-foundation.org