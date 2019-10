Nederlandse familie schenkt miljoen euro aan UZ Leuven Bart Mertens

31 oktober 2019

15u00 0 Leuven Een familie uit Nederland heeft UZ Leuven één miljoen euro geschonken. De familie deed dat uit erkentelijkheid en deed eerder ook al schenkingen om het onderzoek van het Leuvense ziekenhuis mee te financieren. De exacte reden waarom de familie UZ Leuven zo erkentelijk is, werd niet bekend gemaakt.

UZ Leuven ontvangt een schenking van ruim één miljoen euro voor klinisch onderzoek. Een Nederlandse familie doet -na eerdere donaties- deze belangrijke schenking naar eigen zeggen uit erkentelijkheid, al werden daarover geen details bekend gemaakt. Zes medische afdelingen krijgen dankzij de gulle schenking een extra impuls voor hun onderzoekswerk. Het gaat meer concreet om pneumologie/slaaplaboratorium, gastro-enterologie/endoscopie, intensieve geneeskunde, hart- en vaatziekten, thoraxheelkunde/longtransplantatie en pneumologie.

Baanbrekende ommekeer

“Uit appreciatie voor de deskundige en humane medische zorg heeft dezelfde Nederlandse familie eerder al aanzienlijke schenkingen gedaan aan verschillende afdelingen van UZ Leuven De familie is daarmee een van de grootste privéschenkers aan UZ Leuven”, klinkt het in het Leuvense ziekenhuis. “Die eerdere schenkingen hebben bijgedragen tot enkele veelbelovende onderzoeksresultaten. Ze hebben met name geleid tot een baanbrekende radicale ommekeer in de aanpak van de acute behandeling van jonge kinderen met ernstige ziekten of trauma’s in de afdeling intensieve zorg. Die nieuwe aanpak zal mogelijk wereldwijd gevolgd worden.”

Nog dit: budgettaire beperkingen treffen steeds vaker de financiële tegemoetkomingen aan het medisch-wetenschappelijk onderzoek. Bijgevolg is men alsmaar meer aangewezen op bijkomende financiële middelen bijvoorbeeld zoals schenkingen van particulieren. In tegenstelling tot in België zijn dergelijke schenkingen in Nederland overigens niet ongebruikelijk.