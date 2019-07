Nederlandse bestuurder betrapt met 100 gram hasj in middenconsole auto KAR

08 juli 2019

17u15 0

De politie van Leuven heeft zaterdagavond een Nederlandse bestuurder betrapt met een blok hasj van 100 gram in de middenconsole. De Nederlander viel op door zijn rijstijl en werd aan de kant gezet. De 22-jarige man had naast de hasj ook 7,5 gram cannabis op zak en was tevens in het bezit van drie gsm-toestellen en 95 euro cash. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de man op verdenking van bezit, invoer en handel van drugs. Hij mocht na verhoor bij de politie beschikken in afwachting van het verdere onderzoek.