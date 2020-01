Natuurwinkel Holland & Barrett sluit vestiging op de Bondgenotenlaan: “Veel leegstand rondom ons en Leuven is te klein voor twee winkels” EDLL

30 januari 2020

12u12 4 Leuven Holland & Barrett sluit haar vestiging op de Bondgenotenlaan in Leuven. De Britse keten opende anderhalf jaar geleden een tweede vestiging in de Diestsestraat en die blijft wel behouden. “We hebben gemerkt dat Leuven te klein is voor twee vestigingen en de leegstand rondom ons doet er ook geen goed aan”, klinkt het.

Ongeveer 15 jaar geleden opende er op de Bondgenotenlaan in Leuven de natuurwinkel Essenza. Die werd in 2016 overgenomen door de Britse keten Holland & Barrett. Anderhalf jaar geleden opende Holland & Barrett vervolgens een tweede winkel in Leuven, meer bepaald in de Diestsestraat. “Dat was eigenlijk vrij kort op mekaar. We hebben gemerkt dat Leuven te klein is voor twee vestigingen”, zegt verkoopmedewerker Goedele Plaizier, die al 13 jaar werkt in het pand op de Bondgenotenlaan.

Leegstand blijft boosdoener

De Britse keten besliste om slechts één vestiging in Leuven te behouden. Daarom sluit Holland & Barrett haar winkel op de Bondgenotenlaan. “De keuze om verder te gaan met de vestiging in de Diestsestraat was voor de hand liggend. Langs en over ons pand in de Bondgenotenlaan is er al jaren enorm veel leegstand. Dat doet er geen goed aan. Terwijl het stuk in de Diestsestraat veel meer leeft. Die ligging is opmerkelijk beter. Het gebouw is trouwens zwaar in verval geraakt en we willen er geen kosten meer aan hebben”, aldus Goedele.

Personeel verhuist naar nieuwe vestiging in Diest

De natuurwinkel Holland & Barrett heeft intussen al 30 winkels in België. Ondanks de sluiting in Leuven wilt de Britse keten blijven uitbreiden in ons land. In de toekomst komen er nog eens 12 nieuwe winkels. Een van die nieuwe winkels komt er in Diest. Het voltallige personeel van de vestiging op de Bondgenotenlaan mag mee verhuizen naar Diest.

Wie graag nog eens langsgaat bij Holland & Barrett op de Bondgenotenlaan doet dat best zo snel mogelijk, want morgenavond om 18 uur sluiten de deuren voorgoed. Wat er nadien met het pand gebeurt, is momenteel nog onduidelijk.