Natuurgebied Dijlemeander wordt veiliger gemaakt na zwaar ongeval met baby JSL

07 mei 2020

16u52 0 Leuven Het wandelpad in natuurgebied Dijlemeander in Wijgmaal is momenteel afgesloten door middel van dranghekken. De acht oude sluizen van de vroegere Remy fabriek worden allemaal afgebroken en opgevuld met grond. Deze werken, die het gebied veiliger moeten maken, komen er als gevolg van het ongeval waarbij eind vorige maand een baby zwaargewond raakte.

Het ongeval gebeurde donderdag 23 april in natuurgebied Dijlemeander in Wijgmaal. Een mama met twee kinderen ging op één van de acht oude sluizen naast het wandelpad staan. De betonnen constructie stortte in en haar dochtertje van 10 maanden oud raakte gekneld onder een betonnen plaat. Zij verkeerde na de operatie nog steeds in kritieke toestand. “We gaan het wandelpad veiliger maken”, stelt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken. “De acht sluizen worden allemaal afgebroken en gevuld met grond. Momenteel is het wandelpad afgesloten zodat deze werken kunnen plaatsvinden. De groendienst moet hierna ook nog langsgaan.” Het wandelpad in natuurgebied Dijlemeander zal ten laatste dit weekend opnieuw opengaan.