Natasja Duhayon (43) uit Leuven is één van de vele gewone mensen die ongewone dingen doen in coronatijd: “Raamportretten gaven me plots een doel” Bart Mertens

19 april 2020

16u30 1 Leuven Leuvenaars houden noodgedwongen vanop afstand contact met familie, buren en vrienden. Kleine gebaren betekenen vandaag heel veel want de coronamaatregelen gooien onze dagelijkse routine compleet overhoop. Dat is ook het geval bij de 43-jarige Natasja Duhayon, mama van vijf kinderen maar ook actief als fotografe voor vzw Boven de Wolken. “Iedereen die graag een raamportret wil, mag mij contacteren”, klinkt het.

Onder het motto ‘Even apart, altijd samen’ worden in Leuven heel wat solidaire acties georganiseerd in deze bevreemdende coronatijd. Onder die warme initiatieven kunnen we ook het verhaal van de 43-jarige Natasja Duhayon onderbrengen want zij inspireert andere mensen om de ‘lockdown’ vol te houden tijdens de corona-epidemie met unieke en zelfs persoonlijke foto’s. Meer concreet legt Natasja het dagelijks leven vast in zogenaamde ‘raamportretten’.

“In mijn vrije tijd fotografeer ik als vrijwilliger voor vzw Boven de Wolken. Die vereniging biedt ouders van sterrenkindjes (kindjes die overlijden in de baarmoeder, nvdr) via foto’s een blijvende herinnering aan hun baby. Op één van onze fora zag ik dat een collega-vrijwilliger begonnen was met raamportretten en dat trok meteen mijn aandacht. Tegelijkertijd merkte ik dat ik in deze corona-epidemie te weinig beweeg maar ik wandel niet zo graag. Raamportretten gaven me plots een doel om buiten te komen”, vertelt Natasja.

Natasja ging van start met portretten van vrienden uit de buurt maar breidde haar initiatief met succes uit na een oproep op Facebook. “Iedereen die graag een raamportret wil, mag mij contacteren. Ik doe het volledig vrijwillig en je hoeft er niet voor te betalen. Onlangs vroeg een mama een foto met haar dochtertje voor haar eerste verjaardag. Normaal zouden ze die gelegenheid met familie en vrienden vieren maar dat feestje kon niet doorgaan. Ik ben blij dat ze met mijn foto’s toch een mooie herinnering hebben aan die bijzondere mijlpaal.”

Verbinden

Op haar dagelijkse wandelingen en fietstochten leert Natasja ook veel nieuwe mensen en veel nieuwe plekjes in Leuven kennen. “Ik sta er telkens van versteld hoe klein de wereld is”, aldus Natasja. “Toen ik de raamportretten op Facebook plaatste, merkte ik plots dat veel van onze vrienden de geportretteerde mensen goed kennen. Echt gek maar ook fijn om te zien hoe foto’s mensen verbinden.”

Blijft de vraag: kan Natasja als mama van vijf kinderen met een job wel voldoende tijd blijven vinden nu haar raamportretten op korte tijd uitgegroeid zijn tot een succes? “Ik werk nu van thuis uit voor imec”, legt Natasja uit. “Mijn werkgever doet veel inspanningen maar toch is het niet altijd evident om alles te managen. Thuiswerken met vijf kinderen tussen 3 en 16 jaar die ook nog eens onderwijs op afstand krijgen…ik moet er geen plaatje bij maken. Gelukkig ben ik over het algemeen vrij positief ingesteld. Soms loopt alles heel goed, op andere dagen gaat het wat minder. Maar het is mooi hoe we op elkaar afgestemd geraken en samen conflicten doorkomen. Onlangs speelden twee van onze zonen een hele dag samen met Lego terwijl ze dat anders niet doen. Dat is leuk om te zien. Ik hoop overigens dat heel wat initiatieven blijven doorlopen na de corona-epidemie. Het zal sowieso weer aanpassen zijn want ik besef dat ik de traditionele ochtendrush niet echt mis. Opstaan en rustig in mijn pyjama een koffie drinken voor ik achter de computer kruip, daar geniet ik eerlijk gezegd wel van. Toch kijk ik ook uit naar de blije gezichtjes van mijn kinderen van zodra ze hun normale activiteiten mogen hervatten. Ik hoop eveneens dat we als maatschappij lessen trekken uit wat er vandaag gebeurt. Thema’s zoals het klimaat en zorg voor elkaar moeten we meer op de voorgrond plaatsen want het coronavirus heeft het belang hiervan bewezen.”