Natalie ruilt krantenshop in voor baby- en kinderkledingwinkel Nuvola EDLL

18 februari 2020

14u51 0 Leuven Natalie Decoster, gekend van De Krantenbijter op het Margarethaplein in Leuven, heeft afgelopen weekend Nuvola geopend. Een kleding- en schoenwinkel voor baby’s en kinderen tot 12 jaar. De focus in de nieuwe winkel ligt op een Italiaans schoenmerk en een Spaans kledingmerk.

Vorig jaar in november kondigde Natalie Decoster van De Krantenbijter op het Margarethaplein aan dat ze na 3,5 jaar de deuren zou sluiten. “De winstmarges blijven maar dalen”, klonk het toen. Maar de Leuvense liet meteen optekenen dat ze klaar was voor een nieuwe uitdaging. Afgelopen weekend ruilde ze de kranten en magazines officieel in voor kinderschoenen- en kledij. De krantenwinkel werd volledig verbouwd en voortaan vind je in het pand Nuvola: een baby- en kinderkledingwinkel.

Nuvola - Italiaans voor wolk - biedt schoenen en kledij aan voor kinderen vanaf 6 maanden tot 12 jaar. Natalie koos specifiek voor twee merken. Allereerst het Italiaans schoenmerk Zecchino D’oro en als tweede het Spaans kledingmerk Mayoral. “Het idee is eigenlijk ontstaan vanaf het moment dat mijn zoontje kon wandelen. Hij stapte een beetje scheef, maar ik vond nergens gepaste en kwalitatief goede schoenen. Dan ben ik op het Italiaans merk Zecchino D’oro gevallen. Blijkbaar raden dokters dat merk ook aan", vertelt Natalie. “Ik ben dan naar Italië gegaan en toen is de bal aan het rollen gegaan. Ik wist dat ik iets anders wou doen”, aldus de uitbaatster. “Het Spaanse kledingmerk sprak me dan weer aan omdat de kleren zo kleurrijk, exclusief, maar toch betaalbaar zijn. De schoenen en kleren zijn echt van heel goede kwaliteit”, aldus de zaakvoerster. De prijsklasse is eerder gemiddeld. Zo vind je in Nuvola kinderschoenen vanaf 60 euro. Natalie zal voorlopig de winkel alleen uitbaten.