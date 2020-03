Natalie Decoster van Nuvola: “We houden de moed erin” Bart Mertens

13 maart 2020

Natalie Decoster sloot vorig jaar haar krantenwinkel 'De krantenbijter' aan het Margarethaplein in Leuven. Enkele weken geleden opende ze op dezelfde locatie Nuvola, een winkel met kinderschoenen en kinderkleding. Het coronavirus is nu spelbreker van dienst want Natalie mag haar winkel niet meer openen op zaterdag.

“De kranten- en tabaksbranche heb ik in oktober vorig jaar vaarwel gezegd, voornamelijk door de dalende verkoopcijfers omwille van het verminderde tabaksverbruik en de digitalisering van het nieuws en de loterijproducten. Toch wilde ik onderneemster blijven. Ik heb 14 jaar ervaring in de verkoop van lingerie en dameskleding en wilde opnieuw in de verkoop gaan. Daarom opende ik Nuvola”, zegt Natalie Decoster.

Haar winkel nam een goede start maar de nieuwe maatregelen zijn een stevige tegenslag in haar nieuwe avontuur. “Niet leuk uiteraard maar blijkbaar noodzakelijk”, vertelt Natalie. “Ik begrijp dat er iets moet gebeuren, al blijft het jammer dat ik zaterdag verlies als verkoopsdag. We zullen proberen om dat verlies goed te maken in de week. Ik hoop alvast dat de klanten nog zullen komen op weekdagen. Ach, we moeten er het beste van maken in deze moeilijke tijden. En ik hoop vooral dat er niet teveel mensen ziek worden door het coronavirus. Dat is het belangrijkste.”