Nachtwaker Basic Fit steelt kledij en voedingssupplementen uit lockers tijdens shift Kim Aerts

09 september 2020

14u31 0 Leuven Een voormalig nachtwaker van Basic Fit in de Kolonel Begaultlaan in Wilsele riskeert een werkstraf omdat hij tijdens zijn shift allerlei spullen heeft gestolen uit lockers.

Het lumineuze idee ontstond op een nacht om 3 uur in februari. Ibrahim W. was van dienst en na overleg met twee anderen besloot het trio met een grote kniptang alle slotjes van alle lockers open te knippen. Daarbij werd I.M. betrapt werd door een klant van basic Fit die kwam trainen. I.M. probeerde de klant wijs te maken dat alle kastjes werden opengemaakt “volgens het beleid omdat klanten klaagden dat er te weinig plek was”.

“Sommige klanten lieten hun slotje meerdere dagen hangen op hun kastje”, hield de beklaagde vol voor de rechter. De buit bedroeg kledij en voedingssupplementen. De schade werd vergoed via schadebemiddeling bij de politie, maar de bijhorende boete heeft I.M. niet betaald. Volgens het parket is het bewezen dat de man aan het inbreken was in de lockers. Er werd een werkstraf van vijftig uur geëist en een boete van driehonderd euro. De man is ondertussen geen nachtwaker meer en werkt nu op een luchthaven. Vonnis op 7 oktober.