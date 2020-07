Na vier maanden lockdown heropent Stadhuis op 10 juli voor bezoekers Joris Smets

06 juli 2020

12u00 0 Leuven Op 10 juli heropent hét monument van Leuven zijn deuren voor bezoekers. Er worden in het Stadhuis opnieuw dagelijkse rondleidingen voorzien waar in tijden van corona een mondmasker verplicht is. Naar aanleiding van deze heropening wordt ook een miniatuurversie van het iconische gebouw uitgebracht door Visit Leuven.

Het historische stadhuis van Leuven sloot op 13 maart zijn deuren bij aanvang van de lockdown. Nu de versoepeling van de veiligheidsmaatregelen het weer toelaat, kan het gebouw na een sluiting van 4 maanden op 10 juli weer openen.

“Deze architecturale parel is het icoon van Leuven, een echte landmark en een van de mooiste gotische stadhuizen ter wereld”, zegt Denise Vandevoort, schepen voor toerisme. “Sinds de heropening van het toeristisch onthaal van Visit Leuven op 8 juni is duidelijk gebleken dat bezoekers van onze stad opnieuw interesse tonen om het stadhuis te bezoeken. Het is vanzelfsprekend een niet te missen halte voor iedereen die onze stad wil ontdekken.”

Rondleidingen

Het stadhuis kan dagelijks bezocht worden. Als individuele bezoeker sluit je aan bij een rondleiding met gids. Iedere dag om 15 uur start een rondleiding in het Nederlands, van vrijdag tot en met zondag is er een extra rondleiding in het Engels. Groepen zijn beperkt tot acht personen per gids, om ieders veiligheid te garanderen. In functie van de vraag kan het aantal rondleidingen uitgebreid worden, voor zover de corona-veiligheidsrichtlijnen dat toelaten. Bezoekers dienen verplicht een mondmasker te dragen.

Tijdens de rondleiding vertelt de gids je alles over de geschiedenis van het stadhuis, je krijgt het verhaal te horen achter de 236 beelden die de nissen in de gevel sieren en je brengt een bezoek aan de wandelzaal, de salons, de gotische zalen waaronder de raadszaal. Tickets zijn hier te koop of aan het onthaal van Visit Leuven. Prijs: 4 euro, gratis voor Leuvenaars.

“Uiteraard zijn deze rondleidingen niet alleen voor bezoekers”, gaat Denise Vandevoort verder. “Met het oog op de restauratie en de herbestemming van het gebouw als huis voor de Leuvenaar, zijn ook vandaag de inwoners van Leuven meer dan welkom in hún stadhuis. Wellicht hebben velen het nog niet bezocht, deze zomer is misschien wel een uitgelezen periode om dat te doen.”

Bouwpakketje

Naar aanleiding van de heropening ging Visit Leuven op zoek naar een Leuvense creatieveling die het stadhuis figuurlijk een nieuw leven kon geven. Eline Cornelissen, creative designer en starter in het BAAS-netwerk van 2018, werkte een uniek concept uit: een houten, lokaal- en handgemaakte miniatuurversie van het iconische gebouw. Met een plus: je bouwt het zelf. De zelfbouwpakketjes zijn, eveneens vanaf 10 juli, te koop aan het onthaal van Visit Leuven. Je haalt dit souvenir in huis voor 24 euro. Opgelet: de voorraad is beperkt.