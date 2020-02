Na verschillende incidenten van geweld in Leuven het voorbije jaar: hoe onveilig is de studentenstad nu echt? Joris Smets

21 februari 2020

17u03 3 Leuven Het voorbije jaar verschenen er verschillende berichten over zinloos geweld in Leuven. Het voorbije jaar verschenen er verschillende berichten over zinloos geweld in Leuven. Een zwaar incident op de Oude Markt in augustus, waar een man een high kick uitdeelde , leidde er zelf toe dat burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) eind vorig jaar vijf rode kaarten trok voor amokmakers in het uitgaanscentrum. Ze kregen een pleinverbod in het uitgaanscentrum en op de Oude Markt. Toch is Leuven er zeker niet onveiliger op geworden, stelt politiewoordvoerder Vranckx. Hoe zit het nu echt met de hoeveelheid geweld in de studentenstad?

Het voorbije jaar zijn er in Leuven regelmatig problemen geweest in het uitgaansleven. Het idee dat Leuven er onveiliger op geworden is klopt echter niet, zo blijkt uit cijfers. Politiewoordvoerder Marc Vranckx stelt dat er zes jaar geleden een piek was in het aantal feiten met geweld, maar dat er sindsdien streng, en massaal, wordt opgetreden.

Feiten met geweld

Uit cijfers blijkt dat de Leuvense politie vorig jaar 143 diefstallen met geweld en fysieke intimidatie noteerde. Dat zijn er 20 meer dan in 2018. Toen was er sprake van 123 feiten. Dat zijn er een heel aantal, maar inderdaad een pak minder dan zes jaar geleden. In 2014 noteerde de politie van de studentenstad maar liefst 242 diefstallen en afpersingen met geweld.

“Uiteraard waren er het voorbije jaar nog steeds verschillende feiten met geweld, dat valt niet te ontkennen”, zegt Vranckx. “De cijfers liggen echter een pak lager dan zes jaar geleden, toen was er een serieuze piek in het aantal feiten. Sindsdien zijn de cijfers elk jaar gedaald, buiten inderdaad dit jaar, waar we terug een lichte stijging zien”.

Uitgaansleven

De diefstallen en afpersingen met geweld werden het voorbije jaar voornamelijk gepleegd tijdens de nacht in het uitgaanscentrum en de stationsomgeving. Ze worden gecatalogiseerd onder de noemer ‘straatcriminaliteit tijdens het uitgaan’. In de meeste gevallen bleef het gebruikte geweld beperkt tot verbale agressie en dreigementen of een lichte vorm van geweld, maar in een aantal gevallen werden de slachtoffers flink toegetakeld door slagen en stampen met zware verwondingen tot gevolg. De daders en de slachtoffers waren in heel wat gevallen minderjarig. De personen die slachtoffer werden, waren vaak onder invloed van alcohol.

Maatregelen

“Sinds die piek van het aantal feiten in 2014 zijn we heel streng en massaal beginnen optreden”, aldus Vranckx. “De lokale politie, het parket, de (jeugd)rechters en het bestuur zijn zowel meer preventief te werk gegaan als strenger beginnen sanctioneren. We kennen ook het soort types dat uit is op amok maken in het centrum. Door middel van het camerasysteem, extra patrouilles (ook in burger) en in samenwerking met mensen uit de horeca hebben we het aantal feiten met geweld kunnen terugdringen. De lokale recherche slaagde erin vele feiten met geweld op te helderden waar daders geïdentificeerd en gesanctioneerd werden. Je moet natuurlijk altijd oppassen ‘s nachts, maar Leuven is er zeker en vast niet onveiliger op geworden”, besluit Vranckx.