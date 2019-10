Na veel vertraging is het wonder geschied: de fietsspiraal opent vrijdag Bart Mertens

20u00 0 Leuven De langverwachte fiets- en voetgangersbrug tussen Kessel-Lo en het centrum van Leuven is bijna een feit. Vanaf vrijdagnamiddag kunnen inwoners en bezoekers vlot en veilig de treinsporen oversteken. Je zou kunnen spreken van een klein wonder want de fietsspiraal liep veel vertraging op.

Schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V) en schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) staan voor een hoogdag. Nu vrijdag staat de officiële opening van de fietsspiraal op het programma en dat is de laatste aflevering van een lange soapserie. De fietsspiraal kreeg immers af te rekenen met heel wat vertraging, om niet te zeggen een reeks van tegenslagen.

Bakfiets

Begin dit jaar liet schepen Carl Devlies (CD&V) nog optekenen dat de fietsspiraal na de zomer zou openen maar ook die deadline werd niet gehaald. Lang niet zo erg want het project kreeg wel meer problemen te verwerken. De werkzaamheden aan de fietsspiraal gingen in november 2016 van start. Bedoeling was om de indrukwekkende constructie klaar te krijgen tegen 2018 maar dat plan viel in het water. Er doken meerdere problemen op, waaronder een constructiefout en zelfs een faillissement. Als er geen onverwachte problemen meer opduiken, zal de fietsspiraal eind deze week eindelijk in gebruik genomen kunnen worden. De constructie is 3,5 meter breed en is voorzien van een anti-sliplaag. Bovendien is de hellingsgraad beperkt tot maximaal vier procent zodat niet enkel fietsers vlot naar boven kunnen maar ook mensen met een rolstoel of een bakfiets de helling kunnen gebruiken. Er is ook nog goed nieuws over de Tivolibrug. Die is opnieuw open voor fietsers na negen maanden.