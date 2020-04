Na tien jaar bijna groen licht in het dossier van station Wijgmaal: “Er is tweede partner voor nieuwe invulling” Bart Mertens

27 april 2020

16u30 0 Leuven Het dossier over de nieuwe invulling van het stationsgebouw in Wijgmaal zit in een stroomversnelling. Nadat vzw SPIT de handdoek in de ring moest gooien na geschrapte subsidies stond vzw Dialoog er alleen voor maar ondertussen is er nieuwe partner gevonden in Bar Rosalie. Dat is een alliantie tussen vzw Begeleid Wonen en geëngageerde buurtbewoners die het café in het verloederde stationsgebouw zal uitbaten.

Het stationsgebouw van Wijgmaal is al vele jaren een zorgenkind. Verloederd, om niet te zeggen vervallen en zelfs in die mate dat er in het voorjaar van 2010 sprake was van instortingsgevaar. De brandweer verwijderde toen twee schoorstenen maar het was overduidelijk dat het gebouw uit de tweede helft van de 19e eeuw toe was aan een grondige renovatie. De hoogste tijd ook om jeugdhuis Impuls een nieuw onderkomen te bezorgen wat ook gebeurde via de aankoop van een boot voor de jongeren. Bleef de vraag: welke nieuwe functie moest het oude stationsgebouw krijgen? Om een antwoord te vinden op die vraag schreef de stad Leuven in 2013 een concessie uit voor de renovatie en de herbestemming. Meer concreet: de helft van de oppervlakte voor een commerciële uitbating, de andere helft voor gemeenschapsdiensten. Helaas was er twee jaar later nog steeds geen kandidaat wat de stad Leuven er eind 2015 toe bracht om het gebouw in erfpacht te geven aan vzw Dialoog. Die organisatie zou het gebouw renoveren en er naast kantoren en een schuilruimte voor reizigers ook een sociaal restaurant van vzw SPIT voorzien. “Bovendien biedt SPIT vzw opleidings- en tewerkstellingskansen aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via hun horeca-opleiding kunnen ze mensen inschakelen bij de uitbating van het horecagedeelte en de vergaderzalen in het gebouw. Een mooie samenwerking en een nieuwe plek om het samenleven in Wijgmaal te stimuleren”, lieten Mohamed Ridouani (sp.a) en Bieke Verlinden (sp.a) optekenen in het voorjaar van 2016.

Minder subsidies

Eind goed, al goed? Toch niet want in maart 2018 kwam er een stevige kink in de kabel, nota bene vlak voor de indiening van de bouwaanvraag. Te weten: vzw SPIT bleek niet langer in staat om de horecazaak te openen en draaiende te houden wegens een vermindering van de Vlaamse subsidies. Een grote teleurstelling, zeker voor toenmalig gemeenteraadslid Hilde Van Wichelen (Groen) die al vele jaren droomde van een sociaal restaurant in haar thuisgemeente. “Ik hoop dat de stad het idee voor het sociaal restaurant niet loslaat”, reageerde Van Wichelen.

We zitten nu in de finale fase van een dossier met een lange voorgeschiedenis met meerdere hoofdstukken Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Het project werd opnieuw in onzekerheid gedreven maar nu –alweer twee jaar later- lijkt er toch licht te schijnen aan het einde van de bijzonder lange tunnel. “Vzw Dialoog heeft een nieuwe partner gevonden in Bar Rosalie. Dat is een alliantie tussen vzw Begeleid Wonen en geëngageerde buurtbewoners”, zegt schepen Lalynn Wadera (sp.a). Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) bevestigt dat de bouwaanvraag is ingediend. “En de adviezen lijken de goede richting uit te gaan”, klinkt het. “We zitten nu in de finale fase van een dossier met een lange voorgeschiedenis met meerdere hoofdstukken. Vzw Dialoog wil haar hoofdkantoor vestigen in het oude stationsgebouw en er komt ook een plek voor bijeenkomsten. Van zodra de bouwvergunning is goedgekeurd dan kan er begonnen worden aan de renovatie.” Nog dit: de benaming Bar Rosalie lijkt te verwijzen naar de naam van een oude locomotief die vroeger werd gebruikt om grondstoffen en afgewerkte producten naar het station van Wijgmaal te vervoeren. In ver vervlogen tijden was Wijgmaal met het legendarische bedrijf Remy immers een knooppunt van werkgelegenheid. Vandaag de dag zijn er vooral dienstenbedrijven aan de slag op de bekende site aan het station.