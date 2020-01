Na PVDA ook motie van meerderheid tegen verhoging sociale huurprijzen Bart Mertens

29 januari 2020

15u30 0 Leuven Ook sp.a, Groen en CD&V hebben op de Leuvense gemeenteraad een motie ingediend tegen de verhoging van de sociale huurprijzen. Door het nieuwe decreet dreigen de prijzen voor de huurders gevoelig te verhogen. In Leuven gaat het concreet om 600 gezinnen die tussen 25 en 300 euro meer zullen moeten ophoesten.

“De Leuvense gemeenteraad wil haar bezorgdheid uiten naar de Vlaamse regering over de hervorming van de sociale huurprijzen in het nieuw decreet”, klinkt het in een gezamenlijk standpunt van Christophe Stockman (sp.a), Frouke Wouters (Groen) en Fons Laeremans (CD&V). “Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale huurders kregen weinig tijd om zich aan te passen aan de nieuwe huurprijs die vanaf januari is ingegaan. We betreuren dat de Vlaamse regering geen overgangsmaatregel heeft voorzien. De impact van de verhoogde huurprijs zal wellicht pas de komende maanden voelbaar zijn voor de sociale huurders. De Vlaamse Regering beloofde een evaluatie tegen eind januari. Wij rekenen erop dat die grondig gebeurt en dat er ook de juiste conclusies uit worden getrokken in het belang van de meest kwetsbare huurders. De parameter ‘inkomsten van alle gezinsleden’ houdt ook rekening met de InkomensVervangende Tegemoetkomingen (IVT) van inwonende huurders met een handicap. Het IVT schiet nu al vaak tekort voor mensen met een handicap. Een hogere huurkost voor deze mensen zal het nog moeilijker maken voor deze kwetsbare doelgroep. Daarom vragen we dat de Vlaamse regering zo snel mogelijk een evaluatie uitvoert en de maatregel indien nodig bijstuurt door bijvoorbeeld het IVT niet te laten doorwegen in de berekening van de huurprijs.”