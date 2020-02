Na opnieuw verschillende inbraken staat de krokusvakantie voor de deur: politie Leuven geeft tips voor inbraakpreventie Joris Smets

19 februari 2020

11u52 0 Leuven De laatste weken noteerde de politie van Leuven opvallend meer inbraken in Kessel-Lo. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er opnieuw drie inbraken geweest in de deelgemeente van Leuven. Nu de krokusvakantie voor de deur staat roept woordvoerder Marc Vranckx de bewoners op om extra alert te zijn in deze periode en geeft hij een aantal tips mee voor om inbraken te voorkomen.

Maandag was opnieuw een drukke werkdag voor inbrekers in Kessel-Lo. De politie noteerde drie inbraken in de deelgemeente. Onbekenden hebben maandagavond ingebroken in de Karekietenlaan in Kessel-Lo. De inbrekers forceerden de achterdeur van de woning. Ze gingen aan de haal met geld en enkele juwelen. Vervolgens probeerden inbrekers in de Verenigingenstraat in te breken in een woning, zonder succes. De bewoners waren afwezig tijdens de feiten en toen ze thuis kwamen merkten ze beschadigingen op aan de achterkant van het huis. Tenslotte hebben onbekenden ingebroken in een camper in de Koningsstraat in Kessel-Lo. De inbrekers sloegen een zijruit van de camper in en konden zichzelf zo toegang verschaffen tot het woongedeelte. Ze gingen aan de haal met onder andere multimedia zoals laptops, koptelefoons en een powerbank.

Tips inbraakpreventie

Nu de krokusvakantie voor de deur staat waarschuwt woordvoerder Marc Vranckx ervoor dat inbrekers tijdens deze periode nog actiever kunnen zijn. “Het belangrijkste blijft alles goed afsluiten”, zegt Vranckx. “Gisteren hebben inbrekers in de Verenigingenstraat moeten afdruipen omdat ze de woning niet binnen raakten, in de andere twee helaas wel. Een belangrijke tip in verband met de komende krokusvakantie, wanneer mensen op reis vertrekken, is een bewoonde indruk achterlaten in de woning. De brievenbus laten leegmaken door de buren en een licht timer instellen kan al veel doen. Ten slotte zijn goede afspraken met de buren belangrijk. Hou het voor elkaar wat in de gaten. Als men denkt iets verdacht op te merken, bel dan onmiddellijk de politie. Uit buurtonderzoek blijkt dat mensen vaak iets verdacht opmerken, maar de politie pas verwittigen wanneer het te laat is.

“Een foute tip is een foute tip”, stelt Vranckx. “Dat kan gebeuren en is niet erg. Tips van buurtbewoners blijven de beste manier om inbrekers te vatten en de belangrijkste boodschap die ik kan geven is bellen wanneer men iets verdacht opmerkt. Dan kunnen wij daarmee aan de slag gaan”.