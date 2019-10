Na Moose bar is het tijd voor après-skibar Eisbear EDLL

17 oktober 2019

11u02 0 Leuven Goed nieuws voor wie dit jaar niet op skivakantie kan, maar toch wil meegenieten van een van de leukste momenten... de après-ski! Na het succesverhaal van Moose bar opende gisterenavond in hetzelfde pand de hippe après-skibar Eisbear.

‘Leuven, jetzt geht’s los?’ De nieuwe après-skihut op de Oude Markt in Leuven opende gisterenavond de deuren. Zaakvoerder is Marieke De Wever, bekend als eigenares van De Kroeg, De Bierkelder en Het Forum. De Eisbear winterbar wordt georganiseerd in samenwerking met Kris Vanhoyland van Star Events, de organisator van MNM Back to the 90s & Nillies. De evenementenlocatie werd helemaal omgebouwd tot een authentieke houten berghut, met verkleed personeel in ‘lederhosen’ tot uw dienst. Op de openingsreceptie ging het er alvast off-piste aan toe. Met ruimtes boven en beneden biedt de Eisbear plaats voor 750 dans- en zangliefhebbers.

De nieuwe Eisbear is open van woensdag tot en met zaterdag, telkens vanaf 20 uur. “We blijven zeker open tot eind maart en nadien doen we verbouwingen om een nieuw zomerconcept te lanceren”, aldus de organisatoren. Dat belooft.