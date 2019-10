Na jarenlang aandringen van Els Van Hoof (CD&V) krijgt de overkapping van station Leuven een welverdiende beurt Bart Mertens

07 oktober 2019

17u00 0 Leuven De stationsoverkapping van het station van Leuven zou een parel van moderne architectuur moeten zijn maar de voorbije jaren lag het ontwerp van Brusselse architect Samyn er vooral heel vuil bij. “Maar dat zal veranderen want door mijn permanent aandringen, zal de constructie weer blinken”, zegt parlementslid Els Van Hoof (CD&V).

Het Leuvense station kwam de voorbije jaren geregeld in het nieuws met minder fraaie opmerkingen van politici uit verschillende partijen. Voor voormalig gemeenteraadslid Luc Ponsaerts van Open Vld Leuven was het gebrek aan properheid meer dan geregeld een doorn in zijn oog. “De vuile overkapping is een schande. Als ik kijk naar de smerige glazen panelen dan ben ik echt beschaamd”, liet Luc Ponsaerts in juni 2018 nog optekenen maar ook over algemene netheid in het station was hij niet te spreken. Toch viel vooral de vuile overkapping op en dat zette het Leuvense parlementslid Els Van Hoof er al in 2016 toe aan om actie te eisen in het parlement. Ze deed dat destijds nog bij minister Jacqueline Galant en ging door met haar kruistocht bij minister Bellot. “De netheid laat te wensen over. Neem nu de glazen perronoverkapping met een totale lengte van 182 meter, bestaande uit 700 ton staal en 4.200 m2 glas naar een ontwerp van de Brusselse architect Samyn. Deze perronoverkapping heeft 15 miljoen euro gekost en zou een pareltje van hedendaagse architectuur moeten zijn. Helaas is de werkelijkheid anders met een blik van verwaarlozing tot gevolg. De glazen overkapping verkeert in een schandalig vuile staat”, klonk het boos.

De overkapping van het Leuvense station zal opnieuw blinken en daar zijn we in Leuven enorm blij mee Federaal parlementslid Els Van Hoof (CD&V)

Beide ministers beloofden beterschap maar de NMBS liet weten dat de luifels van het station pas gereinigd konden worden vanaf het moment dat de levenslijnen waren aangepast aan de nieuwe wetgeving. Daarna zou een jaarlijks onderhoud worden voorzien voor de overkapping. De kruistocht van politica Els Van Hoof –die ruim drie jaar duurde- werpt nu toch vruchten af. “Eindelijk werden de veiligheidsmaatregelen getroffen om de arbeiders veilig het dak van het station te laten poetsen. De veiligheidskleppen waren bij aanbesteding niet voorzien. Nu is dat euvel verholpen. De overkapping van het Leuvense station zal opnieuw blinken en daar zijn we in Leuven enorm blij mee”, besluit Els Van Hoof.